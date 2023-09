Ruská agrese ohrožuje cestu k zeleným cílům, varoval Pavel při prvním vystoupení v OSN

Od zvláštní zpravodajky v New Yorku: „Ruská agrese proti Ukrajině má v celosvětovém měřítku přímý dopad na plnění cílů udržitelného rozvoje,“ prohlásil Petr Pavel ve svém prvním projevu na půdě OSN v New Yorku. Česko podle něj přispěje čtyřmi miliony dolarů do Zeleného klimatického fondu na období 2024 až 2027 a vytvoří nový systém pro sledování a podávání zpráv o plnění cílů udržitelného rozvoje.