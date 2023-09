Vývoj bojů (572. den): Ruští výsadkáři neplánovaně zaplňují mezery na frontě a umírají

Ruští výsadkáři by měli útočit, místo toho brání nejohroženější úseky. Krátce po sobě přišli o dva velitele.

Po Andrijivce osvobodila ukrajinská armáda i Kliščijivku.

U Robotyne bez zásadní změny, Rusové neustále podnikají protiútoky.

Ponorka Rostov nad Donem je definitivně K. O.

Historické okénko – 17. září 1939 aneb Jak se Rusko nemění.

Mapa dne – Bachmut a Robotyne.

Videa dne – dron přežije útok raketou; ruský protiútok u Verbove; výcvik ruských vojáků; salva čtyř HIMARS.

Informace v tomto textu jsou shrnutím událostí za neděli 17. září. Situace na některých místech už může být jiná.

Ruští výsadkáři by měli útočit, místo toho brání nejohroženější úseky. Krátce po sobě přišli o dva velitele. Koncem minulého týdne ruská výsadková vojska přišla o dva vysoce postavené velitele. Nejprve zemřel velitel 274. gardového výsadkového pluku 7. gardové výsadkové divize, podplukovník Vasilij Popov. Během uplynulého víkendu zase zahynul velitel 31. samostatné gardové výsadkové brigády, plukovník Andrej Kondraškin.

Především druhý z nich má za sebou zajímavou historii. Jednotka se pod jeho velením podílela na boji v Hostomelu, dobývala Mariupol a on osobně se údajně zúčastnil bitvy u Ilovajsku v roce 2014.

Smrt obou potvrdily ruské zdroje a spojuje je, že zahynuli na místech nejtěžších bojů. Popova zabili v bojích u Robotyne, Kondraškina na bachmutském směru, pravděpodobně při ukrajinském osvobozování Andrijivky. To by nebylo nic překvapujícího, protože právě na takových místech mají výsadkáři zasahovat. Jenže v roli útočící, ne bránící se armády. A právě to se nyní Rusům děje.

Jak je možné, že dvě elitní jednotky přišly o své velitele na místech bojů, kde by se teoreticky vůbec neměly nacházet? A co to vypovídá o stavu ruské armády?

Ruské výsadkové jednotky mají status armádní elity. Tradičně mají lépe vycvičené vojáky, lehčí výzbroj a úkol být v čele postupující armády, případně ještě před ním. Tak jako 24. února 2022, kdy utrpěli první porážku v bitvě o hostomelské letiště. Jenže od začátku invaze na Ukrajinu