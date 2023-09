Pointa N: Kolik těch „dezolátů“ vlastně je?

Dnešní dění vybral a okomentoval Ondřej Štindl

Úloha „dezoláta“ v našem diskurzu

V sobotu se v Praze na Václavském náměstí konala protivládní demonstrace. Pořádal ji známý aktivista a aspirující politik Jindřich Rajchl, protestovalo se proti drahotě, diktátu z Kyjeva, Bruselu a Washingtonu a podobně. Jistý, řekněme, proruský šmrnc celé akce mohl zaznamenat i pozorovatel, který si doma zapomněl své silné dioptrické brýle.

Svolavatel protestu z pódia nadšeně oznamoval, že se na náměstí sešlo přes sto tisící lidí. Absurdně přestřelené číslo. Policie účast na demonstraci odhadla na jednotky tisíc, serveru iDnes a dalším vyšlo patnáct tisíc. Rozhodně to nevypadá, že by hvězda páně Rajchla dále stoupala, spíš se zdá, že její trajektorie bude opisovat křivku pro dané milieu (a nejen pro ně) typickou. Po počátečním prudkém vzestupu následuje rychlý pokles a posléze velice svižné vytracení se. Poločas rozpadu protestních hnutí tohoto typu je velice krátký, jejich vůdci se velice rychle okoukají a jednotně působící šiky se rozpadnou – také díky „narcismu malých rozdílů“ a neukočírovatelným ambicím těch, kdo by se rádi viděli v čele revoltujících zástupů. Nic nového.

Jistým způsobem pozoruhodná ale byla debata, která