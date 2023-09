Studio N: „Kozy dobrý. Pořádně ji ojeďte.“ Čemu čelí české političky?

„Kozy dobrý. Pěkná holčina. Roštěnka. Na ženu vypadá poměrně žensky. Bude to dobrá matrace. Pořádně ji ojeďte. Ta se pro*uká všude.“ Takové komentáře si o sobě místo gratulací o víkendu přečetla Zuzana Klusová – pirátka, která byla zvolena na třetí místo kandidátky ve volbách do Evropského parlamentu. Předseda Pirátů Ivan Bartoš, pod jehož příspěvkem se komentáře objevily, se své kolegyně zastal. Čemu musí čelit ženy, které chtějí být vidět a slyšet v české politice? A kdy už to skončí? Filip Titlbach se ptá právničky a odborářky Šárky Homfray.