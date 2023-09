Lídrem Pirátů do eurovoleb byl na fóru v Praze zvolen Marcel Kolaja. Současný europoslanec a místopředseda strany v rozhovoru popisuje, na co se chce v kampani zaměřit. Cílem je podle něj vymezit se proti populistům a extremistům, za problém považuje také snahy konzervativců na evropské úrovni. Dopadů kampaně na vládní spolupráci se nebojí. „Všechny vyspělé politické strany a zkušení politici chápou, že kampaň potřebuje nějaké ostré lokty,“ říká Kolaja.

ODS v europarlamentu hází vidle do pozice vlády. Ať si uklidí na svém písečku, říká ke kampani nový volební lídr Pirátů

Na co se v rozhovoru také ptáme:

Nepodřezává si EU větev sama pod sebou s ohledem na konkurenceschopnost a pracovní místa?

Nemohou pak eurovolby a kampaň vnášet nějaké tenze do vládní spolupráce, která je zatím v zásadě harmonická?

Vy nejste úplně výrazný politik. To může být váš hendikep. Máte v plánu to nějak změnit, nebo na tom pracovat? Možná abyste byl zapamatovatelnější?

Chcete obhájit tři mandáty. Co když budou jen dva nebo jeden?

Je to velmi hypotetická otázka, v tuto chvíli to nemá smysl řešit. Nyní vymýšlíme, jakým způsobem získat co nejvíce mandátů. A s tím výsledkem budeme dál pracovat.

Bude komplikované získat deset procent v době, kdy vláda dělá nepopulární kroky a její důvěra je nízká.

Nacházíme se v době, která je pod palbou