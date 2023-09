Lunchmeat Festival 2023 je připraven začít. We see you dancin‘!

Line-up čtrnáctého ročníku nabídne premiérové uvedení nového materiálu od význačných českých a slovenských hudebníků, jako jsou Petra Hermanová, Martyyna, Koruth, Oliver Torr a Axonbody, DOOM’D (Trauma a oxoo), ale i vystoupení současných umělců, kteří hýbou světovou scénou. Mezi nimi jsou Evian Christ, Minor Science, Marina Herlop, Hyd nebo Pinch.

„Lunchmeat Festival si už získal výraznou pozornost od světových médií a každý rok máme víc a víc návštěvníků ze zahraničí. Získali jsme dost sebevědomí na to, abychom letos konečně mohli do line-upu zařadit talentované domácí interprety v jedné linii se světovými hvězdami,“ říká Jakub Pešek, ředitel festivalu. Letošní ročník odloupává status quo tradičního festivalového programu a všechny interprety přináší jako rovné. Žádní headlineři, žádní předskokani. Pro pořadatele to je způsob, jak pracovat na udržitelnosti lokální komunity a dát prostor novým jménům, která dělají festival unikátním v celosvětovém měřítku.

Samotný festival předchází taneční performance Higher XTN od Michela Rizzo, která se bude konat 21. září během otevření nové výstavy v Národní galerii. V pondělí 25. září začíná program festivalu v CAMPu, kde se představí díla připravená speciálně pro místní obří plátno o rozměrech 20 x 4 metry. Ve středu se festival přesune do Divadla Archa, které bude hostit legendární 3D performanci Hakanaï využívající modelování na základě fyzického pohybu. Stejný den bude klub Ankali hostit taneční party, na níž se – mimo jiných – představí bela, korejské hudebnictvo ovlivněné lidovou hudbou i klubovou kulturou a také Sarkawt Hamad, DJ z amsterdamské undergroundové scény.

Betonové podzemí pražské perly funkcionalismu – Veletržního paláce Národní galerie – je místem, kde festival vyvrcholí během prodlouženého víkendu. Na státní svátek 28. září zde vystoupí s DJ setem zakladatel kultovního labelu PAN Bill Kouligas a Marina Herlop představí svoji mimozemskou vokální akrobacii. Páteční line-up nabídne audiovizuální hostinu v podobě Aelcrush, kolaborace mezi Sin Malditou a Leiem a také konfrontační a myslohýbající AV Void od dvojice Slikback a Weirdcore. V sobotu vystoupí Oceanic, Space Drum Meditation a Voices from the Lake a ve světové premiéře se představí dílo Weaving Fields, kolaborace mezi hudebnicí SØS Gunver Ryberg a 3D animátorkou Sybil Montet, která vznikla na zadání Lunchmeat Festivalu. Sobotní večer také nabídne open air večírek před Veletržním palácem s DJským překvapením. Tato část programu je bez vstupného.

Kromě úchvatných audiovizuálních performancí a umělecky výjimečných koncertů také Lunchmeat Festival hostí dvoudenní Symposium na téma digitálního umění. Jeho součástí bude třeba workshop hudební žurnalistiky nebo přednáška Dimitriho Hegemanna, zakladatele legendárního berlínského klubu Tresor. Návštěvníci si také mohou vyzkoušet modulární syntezátory Bastl Instruments. I tato část programu je zdarma.

Lunchmeat Festival 2023 se koná ve Veletržním paláci Národní galerie Praha, CAMPu, Divadle Archa a Ankali od pondělí 25. do soboty 30. září. Organizátoři slibují: We see you dancin‘.

Datum konání festivalu: 25.–30. září 2023

Místa konání festivalu: Národní galerie Praha – Veletržní palác, Ankali, Divadlo Archa, CAMP – Centrum architektury a městského plánování

Program:

25. 9. LUNCHMEAT x CAMP

27. 9. Lunchmeat x Archa: Hakanaï by Adrien M & Claire B

27. 9. LUNCHMEAT x Ankali live

28. 9.–30. 10. Tři noci v Národní galerii Praha – Veletržním paláci a tři dny Input Sympozia o digitálním umění tamtéž

Vstupenky koupíte na lunchmeatfestival.cz/2023/tickets/

