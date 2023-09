Jaký smysl má zachraňovat kulturní dědictví, když při tom ničíme planetu? Umění usiluje o větší udržitelnost

Konference Střed zájmu na téma udržitelnosti v kultuře především upozornila na téma, které se může jevit jako přehlížené. Podle vedoucí kanceláře Kreativní Evropy Magdaleny Müllerové je udržitelnost v umění klíčová: když se na ni budeme soustředit, můžeme vzkvétat i ekonomicky. Konferenci krom Kreativní Evropy spolupořádal také Institut umění a Studio Alta.

„Téma udržitelnosti není v Česku provázané tak, aby se v tom organizace orientovaly. Ale je to téma komplexní,“ řekla k tématu Pavla Petrová z Institutu umění. Jako příklad uvedla Pražské Quadriennale, které se snažili pořádat udržitelně, ale nebylo to jednoduché. Podle Petrové by v oblasti kultury z hlediska udržitelnosti lépe fungovala motivace než neustálé restrikce.

Co pro nás vůbec znamená udržitelnost?

První přednášku na konferenci vedla Caitlin Southwick, zakladatelka a výkonná ředitelka společnosti Ki Culture, která sídlí v Nizozemsku.

K založení organizace ji inspirovala práce restaurátorky umění. „Během své práce jsem si uvědomovala dopad chemikálií používaných při restaurování umění. Došlo mi, že