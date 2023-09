„Některé lékárny neviděly penicilin celý rok.“ Distributoři nechtějí říct, jak rozdělují nedostatkové léky

Inzulin, léky na tlak, proti kašli nebo antibiotika. Nezávislé lékárny si stěžují na to, že velcí distributoři nerozdělují léky na recept spravedlivě. Nejlépe je to vidět na aktuální distribuci nedostatkového penicilinu. Ačkoliv do Česka měly od začátku září dorazit desítky tisíc balení, řada z nich nedostala z této várky jedinou krabičku.