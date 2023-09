Průvodce pro ty, které zmátla Putinova slova. Skutečně je mu líto invaze z roku 1968? A stal se z něj antisemita?

V poslední době se nestává často, že ruský prezident Vladimir Putin na svých veřejných vystoupeních zaujme něčím překvapivým. Na ruském Dálném východě ve Vladivostoku, kde v úterý řečnil na Východním ekonomickém fóru, se mu to ale podařilo hned několika výroky. V jednom označil sovětské invaze do Československa a Maďarska za chybu; dalším znovu vyvolal spekulace, zda se z něj nestal antisemita, a ve třetím dal najevo, co si myslí o trestním stíhání amerického exprezidenta Donalda Trumpa.