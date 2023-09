„Kritiky vypudit, biskupům vyhovět.“ Co se děje na fakultě, ze které vyhodili kněze Petráčka

Když se Vojtěch Novotný stal v únoru 2018 prvním laickým děkanem Katolické teologické fakulty od jejího vzniku ve 14. století, slavil v restauraci svůj úspěch s nejbližšími kolegy.

„Říkal nám tehdy: ‚Pánové, jestli budu dělat kraviny, kopněte mě do zadku, abych se probral. Abych nebyl jen obklopený nějakými vizážisty a lidmi, kteří mi jen kejvou. Já potřebuju kritiky‘,“ popisuje islamolog, arabista a religionista Lukáš de la Vega Nosek.

„No a já byl do roka a do dne pryč. Spousta lidí také. Každý příběh je jiný, ale každý je trochu podobný,“ dodává.

Řada lidí, s nimiž Deník N hovořil, považuje za jeden z milníků Novotného více než pětileté éry v čele fakulty podzim 2021, kdy probíhala další volba děkana.

Proti Novotnému se tehdy postavil jeden z jeho někdejších blízkých spolupracovníků – proděkan David Vopřada. Toho veřejně podpořili jak další proděkani, tak několik zaměstnanců fakulty včetně Tomáše Petráčka.

Novotný ve volbě vyhrál. Všech pět proděkanů následně rezignovalo. A na fakultě podle oslovených lidí začal tlak na vyhození těch, kteří nebyli pro děkanovo setrvání ve funkci. Novotného protikandidát Vopřada Deníku N popsal, že se ho děkan půl roku po volbě údajně pokoušel z fakulty vystrnadit.

„Nejprve se mě snažil odvolat jako vedoucího katedry. Byla to složitá situace, která se povedla ustát díky zasedání senátu,“ vzpomíná Vopřada. „Ale co víc, on se mě pokusil z fakulty dostat prostřednictvím mého biskupa. Pokusil se využít