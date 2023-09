Babiše vytáhl nahoru marketing, teď už se ale prodává sám. Proč vlastně jde tak dobře na odbyt?

Ministr pro evropské záležitosti skončil jako nikým nevolená nula, předsedkyně Poslanecké sněmovny jako prodejkyně mobilů, všichni ostatní zástupci koalice jako představitelé nové totality.

Abychom to zkrátili – vystoupení Andreje Babiše začátkem září ve Sněmovně mělo v mnoha momentech eleganci a dikci člověka, který se na vás oboří ve dvě ráno na nádraží.

Z Babišova běžného repertoáru vyčnívalo nasazení, se kterým se pustil do urážení všech kolem, jinak ale projevy nebyly zas takovou novinkou. Zdrženlivost projevu ani vytříbenost myšlenek nikdy nebyly Babišovými silnými stránkami.

Tradiční interpretace má za to, že jeho voličům to nevadí a volí ho tomu navzdory (preference hnutí ANO drží pevně jako skála). Vědí sice, že Andrej Babiš je buran, ale dokážou to skousnout – a to i díky výbornému marketingu, který tento nepříjemný fakt maskuje.

Je to ale chybná interpretace.