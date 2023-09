Až 5000 mrtvých, 10 000 pohřešovaných. Středomořská bouře v Libyi spláchla celé čtvrti

Dlouhodobě politicky nestabilní africkou zemi postihly jedny z nejhorších záplav za posledních sto let. Podle místních úřadů si mohly vyžádat 2300 až 5000 obětí, přičemž skutečný počet mrtvých je zřejmě mnohem vyšší. Pohřešovaných může být až 10 000 lidí.

„Srdce nám krvácející, když vidíme tu devastující ztrátu životů po povodní,“ pronesla před evropskými poslanci předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen a oznámila aktivaci humanitární pomoci pro Libyi.

"Our heart bleeds when we see the devastating loss of life in Libya after the floods."

— President @vonderleyen #SOTEU 2023

The #EUCivilProtection Mechanism has been activated to support Libya.

Vital support such as tents, blankets and food offered by 🇩🇪, 🇷🇴, 🇫🇮 is on it's way.

