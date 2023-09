Vývoj bojů (567. den): Rusové ztratili první ponorku a velkou výsadkovou loď, zasáhl je nálet na Sevastopol

Sevastopolský přístav už definitivně není pro Černomořskou flotilu bezpečným útočištěm.

U Robotyne pokračují těžké boje, ale bez zásadní změny.

Ukrajinci cíleně loví operátory ruských dronů.

Mapy dne – sevastopolský přístav a Robotyne.

Videa dne – útok na Sevastopol; o přesnosti salvy neřízených raket z ukrajinských Su-25; drony trefí tank bez účinku.

Informace v tomto textu jsou shrnutím událostí za úterý 12. září. Situace na některých místech už může být jiná.

Sevastopolský přístav už definitivně není pro Černomořskou flotilu bezpečným útočištěm. Po sérii neúspěšných útoků na ruské válečné lodě v Sevastopolském přístavu přišel v noci z úterý na středu další. Tentokrát velmi úspěšný. Velké požáry po něm zachvátily minimálně jednu ponorku a velkou výsadkovou loď. Jejich poškození potvrdilo i ruské ministerstvo obrany. V případě ponorky se jedná o úplně první ztrátu takového plavidla.

Noční útok se tak může stát novým milníkem v bitvě proti Černomořské flotile podobně, jako se jím stalo potopení křižníku Moskva. Hlavní přístav ruské flotily v Sevastopolu už pro ni totiž není bezpečný, přestože ho hlídá mohutná protivzdušná obrana.

Je velmi pravděpodobné, že ho část plavidel natrvalo opustí a přesunou se do větší vzdálenosti od ukrajinských zbraní. Konkrétně do téměř 400 kilometrů vzdáleného Novorossijska, kam se část lodí uchýlila již po předchozích útocích. Nyní je však hrozba mnohem akutnější, čemuž pravděpodobně budou odpovídat ruská protiopatření.

Pokud se tak opravdu stane, nebyl by to jediný důsledek úspěšného náletu. Tyto lodě střelami s plochou dráhou letu Kalibr útočí na ukrajinskou infrastrukturu. Vzhledem k poklesu počtu takových útoků v uplynulých týdnech je velmi pravděpodobné, že si Rusové připravují zásoby střel na zimu, kdy se znovu pokusí Ukrajince nechat mrznout v nevytopených a tmavých městech. Pokud flotila nebude mít v Sevastopolu pevné zázemí, budou to mít těžší.

Prozatím je však mnohem zajímavější noční útok. Jak k němu došlo, co mu předcházelo a jaké typy plavidel Rusové ztratili?

Zaprvé