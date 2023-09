Podtatranské muzeum ve slovenském Popradu otevřelo dlouho očekávanou expozici. Vystavuje v ní nález evropského významu, na jehož výzkumu a konzervování pracoval tým odborníků a odbornic posledních osmnáct let.

Vzácná hrobka pod Tatrami je stará 1600 let. Můžete si ji prohlédnout naživo a je to zážitek

Ve čtvrtek odpoledne 29. září 2005 archeologovi Petru Rothovi z Podtatranského muzea dorazila zpráva, jejíž význam nemohl ani tušit.

Při bagrování narazil jeden z dělníků na dřevěné trámy pod povrchem země, místo soustavně zalévala voda. „Našli jsme studnu, nebo bunkr,“ hlásil do telefonu vedoucí výstavby průmyslového parku v Popradu-Matejovcích.

Informace o tom, že by se mohlo jednat o bunkr z 2. světové války, kolovala médii ještě pár měsíců poté. Oznámit, že jde o archeologický nález, jaký ve střední Evropě nemá obdoby, by bylo krátkozraké.

„Byla to přímo dokonalá časová konzerva,“ shodují se Karol Pieta a Tereza Štolcová z Archeologického ústavu SAV v Nitře, kteří na výzkumu pracovali posledních 18 let.

Uprostřed stavební parcely ležela v pětimetrové hloubce – zalitá ve vodě a v bahně – dvoukomorová hrobka stará více než 1600 let. Poklad.

Informace

(které mají cenu zlata)

Ten poklad se dnes dá vidět naživo. Podtatranské muzeum v Popradu otevřelo krátce před létem expozici Kníže z Popradu a jeho hrobka. Je to nevídaný počin, a to nejen svým obsahem.

Celý tým odborníků a odbornic od archeologie až po architekturu a design ji vystavěl tak, že ji ve slovenských, ale možná ani evropských podmínkách nemáte moc s čím porovnávat.

V okruhu pěti místností postupně uvidíte a dozvíte se odpovědi snad na všechny otázky, které by vás mohly napadnout: Kdo vlastně byli lidé žijící pod Tatrami kolem roku 375?

Pokud tam byla taková hrobka, znamená to, že v okolí budou další? Jak probíhal výzkum? Proč to trvalo tak dlouho, než hrobku vystavili? Co všechno dnes víme o muži, který