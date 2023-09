Komentář Jaroslava Bílka: Začátkem týdne uběhlo padesát let od chvíle, kdy v Chile provedla armáda pod vedením generála Augusta Pinocheta úspěšný pokus o státní převrat a odstavila prezidenta Salvadora Allendeho. Dodnes řada lidí kladně hodnotí následné vládnutí generálů. Je tedy vhodná doba promluvit si o armádě v politice. O to více, že jsme nedávno byli svědky nejen několika úspěšných vojenských převratů v Africe, ale i neúspěšného pokusu v Rusku.

Když je nejhůř, vezme to do ruky armáda…

Zmíněný příklad generála Pinocheta zároveň dobře ukazuje, že máme stále tendence se na zásahy armády v politice někdy dívat růžovými brýlemi. I když těmto sklonům jako člověk do jisté míry rozumím, jako politolog, který se výzkumu armád v politice věnoval, to nepovažuji za příliš konstruktivní. Řízení státu by totiž mělo být doménou civilistů. Armáda jako instituce k takovému úkolu nebyla vytvořena. Úkolem armády je bránit stát a jeho občany, ne jim vládnout.

Samotný stav, kdy o tom, kdy má přijít a odejít vláda, rozhoduje úzká skupina mužů v uniformě a ne občané země ve svobodné volební soutěži, je krajně nevyhovující. Zde bych však přeci jen rozlišoval mezi tím, když