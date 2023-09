Nové iPhony s USB-C nabíjením a hodinky ovládané gesty. Co představil Apple a jak si vede proti konkurenci

Na své typické výroční konferenci včera Apple představil podle očekávání nové hodinky Apple Watch a také nový iPhone 15 a 15 Pro.

Nejzajímavější na hodinkách je nové ovládání gesty. Z iPhonů zaujal jen model Pro s lepším čipem a fotoaparátem. Nové telefony dostaly také USB-C nabíjení, které už mají kromě iPadu a MacBooku i Apple sluchátka Air Pods pro a Ear Pods.

iPhone 15 Pro a 15 Pro Max

Apple byl během konference zatížený na materiály. Řečmi o tom, že nové Pro modely jsou z titanu, strávil několik minut. Kromě toho se telefonu dostalo také nové programovatelné tlačítko na boku zařízení, které nahradilo klasický přepínač tichého režimu. Sloužit může například k rychlému zapnutí fotoaparátu či diktafonu.

iPhony Pro získaly užší okraje displeje a prý i lepší „dynamický ostrov“. Tedy místo, kde je uložen přední fotoaparát, ale zároveň je to funkční displej, který zobrazuje různé informace.

Díky novému čipu A17 se výkon nového modelu Pro výrazně zvýšil. Bude postaven na třech nanometrových technologiích. Výkon jader je o deset procent vyšší a konkuruje špičkovým stolním počítačům, tvrdí Apple. Nový čip zajistí také strojní učení v zařízení.

iPhone 15 Pro a iPhone 15 Pro Max mají konektor USB-C, který umožňuje vyšší rychlost přenosu dat (10 gigabytů za vteřinu přes USB 3 kabel). Čip A17 Pro umožňuje takzvaný ray-tracing, což je technika, která se do špičkových grafických karet pro počítače dostala před několika lety. Díky ní je obraz realističtější, takže pro hry to bude velké zlepšení a telefon by měl zvládnout i tituly, které lze hrát jen na konzolích a počítačích.

Snad nejzajímavější je nejnovější fotoaparát