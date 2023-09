Další pomoc Ukrajině, rozšíření EU a čínské elektromobily. Šéfka Evropské komise představila plány na příští rok

Německá předsedkyně Komise před europoslanci stav Unie popisovala už počtvrté. Tentokrát se ale jednalo o poslední projev před koncem jejího stávajícího mandátu, a všichni proto čekali na to, zda von der Leyen aspoň naznačí, jestli se chce ucházet o křeslo znovu.

Karty ohledně své budoucnosti nicméně neodhalila, a její projev byl tak poměrně očekávaný. Hodnotila nejen roční fungování Unie, ale i celého mandátu a zároveň představila plány pro finále současného funkčního období.

„Na rozdíl od předešlých projevů tam už nezmiňovala plánovanou legislativu, ta se oznamuje spíše na počátku mandátu. Nyní jsme slyšeli jen nelegislativní návrhy či různé konference,“ vysvětlila vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR Monika Ladmanová.

V příštím roce se totiž uskuteční volby do Evropského parlamentu a následně se rozjede celoevropský výběr nové Komise. V bruselských kuloárech se přitom již déle spekuluje o tom, že pro Ursulu von der Leyen by vedle druhého mandátu v čele EK mohla být ve hře i pozice v čele NATO, kde mandát ani ne za rok končí generálnímu tajemníkovi Jensi Stoltenbergovi.

Neočekávalo se, že by von der Leyen přímo řekla, že má o pokračování v čele Komise zájem, ani že by usilovala o lídra v čele nejsilnější – a své domovské – strany Evropských lidovců (EPP).

Podle vrchního ředitele Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády Štěpána Černého je důležité chápat projev předsedkyně Komise v kontextu blížícího se konce funkčního období.

„Jsme na konci institucionálního cyklu,“ řekl Černý s tím, že von der Leyen má reálně prostor pro legislativní změny do února.

Klíčové bylo přitom podle něj samotné řazení témat v ostře sledované řeči. Na úvod von den Leyen shrnula klíčové body, tedy především Zelenou dohodu pro Evropu, EU jako geopolitickou unii a nutnost zamezení čínské asertivity, dvě velké krize, kterým EU čelila a čelí za stávající Komise, tedy covid a válka na Ukrajině, cestu k větší strategické nezávislosti EU např. na čipech či v energetice, dodržování lidských práv a překvapivě i pokrok v genderové rovnosti.

Pak si ale předsedkyně Komise řeč už tradičně rozdělila do velkých bloků, z nichž první byla – opět podle očekávání – Zelená dohoda, která je vlajkovou lodí jejího mandátu.

„Důležitá jsou obvykle témata řazená na začátku, ale také na konci. Na začátku to nebyla Ukrajina, byť z pohledu České republiky je ruská agrese na Ukrajině jakýmsi naším 11. zářím. Myslím, že to, že to paní předsedkyně zmínila naopak velmi silně na konci, je pro nás důležité,“ hodnotí Černý.

„Letošní projev mi přišel poměrně nudný. Nezaznamenala jsem žádné klíčové téma, na kterém by to bylo postavené, spíše to – na rozdíl od předešlých projevů v minulých letech – skákalo od jednoho tématu k druhému, chyběly tam větší výzvy jako třeba ochrana demokracie v EU,“ hodnotí celé vystoupení šéfredaktorka serveru Euractiv.cz Aneta Zachová.

„Podle mě ten projev nějakým zásadním způsobem nevybočoval z toho, na co jsme zvyklí. Ta vystoupení bývají taková, že je tam plus minus zmíněné vše s tím, že na něco se klade větší důraz,“ popisuje analytik think tanku Europeum Vít Havelka.

Green Deal

Zelenou dohodu neboli Green Deal popsala jako „jednu z nejambicióznějších transformací, kterou kdy Evropská unie zahájila“. Letošní léto podle ní Evropě připomnělo nutnost klima řešit. „Viděli jsme chaos a spoušť od Slovinska po Španělsko. To je realita rozpálené planety,“ apelovala na europoslance.

Klima nicméně vzápětí dala do významné souvislosti s ekonomickým rozvojem. Přechod na klimaticky neutrální ekonomiku vidí jako příležitost pro evropský průmysl a prosperitu starého kontinentu.

Právě Green Deal je přitom v některých členských státech vnímán jako brzda rozvoje a kritika na jeho přílišnou ambicióznost zaznívala v posledních měsících dokonce i od domovských lidovců von der Leyen. Šéfka Komise reagovala jasně – uvažování o klimatu se podle ní mezitím posunulo, a to do ekonomické roviny. „Strategie růstu přináší výsledky. Evropský průmysl nás přesvědčuje, že je na transformaci připraven,“ řekla před europoslanci, mezi kterými je nejvíce právě evropských lidovců.

Von der Leyen zároveň přiznala, že Green Deal sledují někteří lidé s obavami, podle nich může jednak podvázat konkurenceschopnost a mít také sociální dopady. Slíbila proto opět, že bude usilovat o spravedlivou transformaci.

Čína, její dotace a konkurenceschopnost

V této části zazněla jedna z nejzásadnějších částí projevu, kdy se opřela do konkurence v podobě Číny. Evropa se s ní utkává v nerovném souboji, zmínila tudíž výrobu elektroaut. Podle ní jde o odvětví, které je zásadní pro čistou energetiku, trh je ale zaplaven levnými a dotovanými čínskými elektroauty.

„Komise zahajuje antisubvenční šetření týkající se elektrických vozidel z Číny,“ oznámila von der Leyen. Tento krok obratem ocenil český ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák.

Podle ředitele Černého může toto její prohlášení „zahýbat burzou“. Von der Leyen by podle něj nicméně žádné šetření nevyvolávala, pokud by nevěděla, že je její krok opodstatněný.

Předsedkyně EK nechce jít s Čínou do obchodní války, chce vsadit na otevřenou komunikaci a spolupráci. Unie ale musí snižovat rizika, která Čína představuje. S tímto chce vystupovat na konci roku na summitu Unie a Číny.

Podle šéfa hradního zahraničního odboru a bývalého bruselského diplomata Jaroslava Zajíčka byl projev von der Leyen relevantní vůči Česku.

„Konkurenceschopnost, trh práce, firmy a jejich problémy, inflace. To všechno jsou stěžejní témata a v podstatě všechna byla zmíněna,“ popisuje Zajíček.

Právě důraz na konkurenceschopnost Unie přitom nebyl v minulých projevech tak významné téma.

„V projevech o stavu EU se objevuje vždy něco, na co se klade důraz, občas se objeví i nový směr, což byla tentokrát změna evropské obchodní a průmyslové politiky,“ hodnotí řeč Havelka. V EU byl podle něj dlouhodobě kladený důraz na liberalizaci trhu.

„Dnešní projev ale do určité míry potvrdil pozvolný odstup od tohoto trendu, kdy se do popředí průmyslové a obchodní politiky dostává nejen volný trh, ale i otázka určité soběstačnosti nebo suverenity například v rámci důležitých technologií. Tím se obchod významně politizuje,“ vysvětluje analytik.

Migrace, Afrika a Rusko

Kromě ekonomických vztahů s Čínou čekají EU podle šéfky Komise bližší a dost možná i akutnější hrozby. Ve svém projevu von der Leyen vedle ruské agrese zmínila i situaci v Africe. Některé země tohoto konfliktu jsou velmi nestabilní, což do budoucna může Unii ohrožovat.

„Do tamějšího chaosu zasahuje Rusko, které se z toho snaží těžit,“ varovala von der Leyen. Podle ní musí Unie prokázat ve vztahu k Africe stejnou jednotu, jakou se jí daří ukazovat ve vztahu k Ukrajině.

Nestabilita, chaos nebo také klimatické změny a chudoba vedou, jak popsala, i k dalšímu prohlubování migrace. Zmínila nový pakt o migraci i partnerskou dohodu s Tuniskem. Konkrétně pak von der Leyen poděkovala Bulharsku a Rumunsku, že šly příkladem. Chtěla by, aby obě země patřily do schengenského prostoru.

Migrace se nicméně nyní stává velkým tématem v jednotlivých členských státech. Hýbe předvolebním děním na Slovensku, v Polsku, zasáhla také do vládní spolupráce v Nizozemsku.

Podle Jaroslava Zajíčka panuje obava, aby se z ní nestalo hlavní téma eurovoleb. „Z pohledu České republiky je důležitá ochrana hranic nebo spolupráce s třetími zeměmi,“ dodává Zajíček. Upozorňuje zároveň, že je to tak třeskuté téma, že raději příliš velký prostor nedostalo.

Klíčovým soupeřem je přitom nyní podle von der Leyen Rusko. Sedmadvacítka se podle předsedkyně zcela jasně i nadále staví za Ukrajinu.

Podpora Ukrajiny tak dlouho, jak bude třeba

„Budeme pokračovat v podpoře Ukrajiny tak dlouho, jak bude třeba,“ řekla. Komise podle ní navrhne prodloužit dočasnou podporu Ukrajinců v EU, což se dotkne i statisíců Ukrajinců v České republice.

V této části popsala šéfka Evropské komise i emotivní příběh, který se Česka přímo dotýká.

„V den, kdy ruské tanky překročili hranice Ukrajiny, se mladá ukrajinská matka vydala do Prahy, aby byla s dítětem v bezpečí. Když jí český pohraničník orazítkoval pas, rozplakala se,“ začala vyprávění von der Leyen.

„Syn nechápal, proč pláče,“ pokračovala předsedkyně Komise. „Matka mu řekla, že jsou doma, že je to Evropa. Že doma jsme tam, kde si důvěřujeme,“ vysvětlila von der Leyen. Šlo podle ní o jednu z významných spisovatelek, která se následně vrátila na Ukrajinu, kde ji zabila ruská balistická střela.

Proti ruské agresi a prezidentu Putinovi se von der Leyen vymezila opakovaně. Řekla, že Putin chtěl použít plyn jako zbraň proti Unii nebo že vede otevřenou válku proti zásadám Charty OSN.

Diplomat Zajíček k tomu dodává, že v projevu chyběla větší zmínka o Spojených státech. „Transatlantická relace tam byla opomenuta,“ podotkl.

Rozšíření a změna smluv

Napadená Ukrajina i další země, například ohrožené Moldavsko nebo státy západního Balkánu, by pak podle von der Leyen měly směřovat do Unie. „Věřím že i tým Evropa bude fungovat s více než třiceti státy,“ doplnila šéfka Komise.

Otevřela zároveň cestu ke změně smluv o EU, nemusí to ale podle ní být nutně podmínkou k rozšíření Unie. Jmenovitě přitom zmínila tři země, Ukrajinu, Moldavsko a Srbsko s tím, že i pro Gruzii je důležitá perspektiva v Unii.

„Nyní je důležité dokončit práci na dokončení naší Unie. Je třeba si uvědomit, co je v sázce. Potřebujeme stanovit vizi rozšíření,“ pronesla a dodala, že to bude řešit s lídry unijních zemí během belgického předsednictví, tedy v příštím půlroce.

Von der Leyen nemluvila o konkrétní časové ose přistoupení, zároveň by ale chtěla, aby se příští zásadní kroky Unie už týkaly „více než třiceti států“.

„Dohromady je těch, co jsou nyní na nějaké realističtější dráze směrem do EU, pětatřicet, když vynechám Turecko. Pokud mám být realistou, doufám, že rozšíření proběhne v příštích dvou dekádách,“ dodal k tomu Černý.

Česká republika podle něj na rozdíl od Německa, které chce nejprve reformy smluv a až potom rozšíření, podporuje paralelní proces, tedy „reformy a rozšíření ruku v ruce“.

„Část projevu k rozšiřování EU se mi líbila nejvíc, i z hlediska toho, jak to bylo postavené. To, jak von der Leyen zmínila, že EU teď není kompletní, od ní byla docela progresivní slova,“ hodnotí Zachová.

Předsedkyně Evropské komise von der Leyen předstoupila už počtvrté před europoslance s každoročním projevem o stavu EU.

Zdůraznila nutnost dalšího rozšíření Unie včetně možnosti změny smluv, konkrétně mluvila o Ukrajině, Moldavsku a zemích západního Balkánu.

Pro EU je nadále klíčový Green Deal, který podle předsedkyně zároveň přináší příležitosti pro evropský průmysl.

Relativně silně se von der Leyen vymezila vůči Číně, byť s asijskou velmocí musí EU dále spolupracovat. Komise ale prozkoumá čínské subvence elektroaut na unijním trhu.

V pasáži o další pomoci Ukrajině zmínila i emotivní příběh Ukrajinky, která se synem uprchla do Česka.

