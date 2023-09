Copak jste si mysleli, že budu normální? Nová kniha se pokouší odhalit, kdo je skutečně Elon Musk

Biografie často vypovídají právě tolik o životopisci jako o portrétované osobě. Když Isaacson dospěje k závěru svých bezmála sedmi set stran a už se opravdu nemůže vyhnout hodnocení – což se mu jinak ve většině textu daří, byť někdy s očividným úsilím –, formuluje ho takto: „Můžeme obdivovat dobré vlastnosti člověka a odsuzovat ty špatné. Je však také důležité pochopit, jak jsou jednotlivé nitky spleteny dohromady, někdy velmi pevně. Může být těžké odstranit ty temné, aniž by se celé plátno vypáralo. Jak nás učí Shakespeare, všichni hrdinové mají chyby, někteří tragické, jiní takové, které dokázali překonat, a právě ti, které pasujeme na padouchy, mohou být složití. I ti nejlepší lidé, jak napsal, ‚se prý rodí z chyb‘.“

To stojí za trochu pozornosti. Hra, z níž citát pochází, se jmenuje Něco za něco a je to komedie, byť poněkud šibeniční. Pokrytec a úplatný úředník v ní má přijít o život. Jeho odkopnutá snoubenka (odmítl si ji vzít, když zjistil, že přišla o věno) za něj prosí slovy (v překladu Martina Hilského): „Nejlepší muži se prý rodí z chyb. / Jsou o to lepší, oč dřív byli horší. / Tak se to možná má s mým manželem.“ Jinými slovy: odpusťte mu, snad se polepší!

Vzdělaný a sečtělý Isaacson si musel být tohoto kontextu vědom. Nenašel na Muskovu obhajobu nic přesvědčivějšího, nebo se rozhodl pro