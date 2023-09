Co všechno společnosti zvedá tlak? Tenze dnešní doby prozkoumá letošní Fotograf Festival

Digitální realita a všudypřítomné technologie vystavují naši pozornost nepřetržitému vizuálnímu tlaku. Snaží se nás přimět k reakci, emocionálním prožitkům a získat co nejvyšší míru naší pozornosti. Letošní ročník Fotograf Festivalu s příznačným názvem HYPERTENSION23 tento fenomén reflektuje ve třech samostatných výstavách. Festival odstartuje slavnostním zahájením 21. září v prostorách Veletržního paláce Národní galerie Praha, kde spolu s ním začne také stejnojmenná skupinová výstava.

„Žijeme v době transformace lidského těla v tekutou digitální hmotu ovlivňující všechny aspekty našeho života. Naše digitální entity brouzdají kyberprostorem a vytváří si vlastní enklávy, v nichž každé virtuální já nepřetržitě touží se dobře prezentovat. Stáváme se subjekty ztělesněných fantazií, ve kterých můžeme být někým úplně jiným – navždy, na nějakou dobu, nebo jen na jeden post,“ říká Monika Čejková, autorka konceptu celého letošního festivalu a kurátorka výstavy ve Veletržním paláci připravované v partnerství s Národní galerií Praha. Vedle Veletržního paláce proběhne Fotograf Festival také ve veřejném prostoru a v galerii Fotograf.

Mezi deseti vystavujícími nebude ve Veletržním paláci chybět například průkopnice v oblasti nových médií, americká umělkyně Lynn Hershman Leeson, svou realtimovou anime sérii zde vystaví Ian Cheng a zbrusu nové dílo osobně uvede Stef Van Looveren, zaměřující se na sochařské instalace spojené s performancí a fotografií. Fantazijní, snové světy potom na výstavě představí Sin Wai Kin skrze film A Dream of Wholeness in Parts (Sen o celistvosti v částech), za nějž byl*a v loňském roce nominován*a na prestižní Turnerovu cenu.

Festival se bude z výstavních sálů rozšiřovat i do veřejného prostoru, kde se na oknech Veletržního paláce a v podchodu metra B Můstek představí vizuální esej The Extreme Self: Age of You Shumona Basara, Douglase Couplanda a Hanse Ulricha Obrista. K vidění budou vybrané stránky jejich stejnojmenné knihy, jež pojednává o proměnách osobnosti v extrémní současnosti, tedy v důsledku působení digitálních technologií nebo třeba vlivem pandemie covid-19. Téma festivalu bude zpracováno také ve výstavě New Flesh on Old Bones, kterou ve Fotograf Gallery připravuje kurátorka Tina Poliačková. Od 28. září zde uvidíte tvorbu Justine Grillet a Thijse Jaegera, kteří v instalaci kombinující zvuk, obraz generovaný umělou inteligencí a keramiku. Vystavující se prostřednictvím této spolupráce dotýkají chápání mýtu v postdigitální společnosti.

Festival potrvá od zahájení 21. září (19:00) do 11. února, více k programu se dozvíte zde.

