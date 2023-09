Sto milionů na dva roky. Sociální demokracie plánuje kampaň, která ji má vrátit do Sněmovny

Výhra, nebo pád a ztráta majetku. Sociální demokraté se za dva roky chtějí vrátit do Poslanecké sněmovny. Vsadí na to své nemovitosti v regionech a sto milionů z jejich prodeje. Pokud neuspějí, bude pro ně další pokus o nápravu pozice na české politické scéně podstatně složitější. Ubyde totiž možností, jak případné budoucí kampaně financovat. Stranu tíží obrovské dluhy, s nimiž se bude muset vypořádat.

Když se letos rozhodovali, co se sebou udělají dál, měli Sociální demokraté na výběr. Na jedné straně mohla bývalá ČSSD podobně jako třeba Zelení znovu a znovu volby za volbami zkoušet oslovit voliče a s nejistotou sledovat své výsledky a zda se náhodou nedostávají pod hranici, kdy mají nárok alespoň na státní příspěvek.

Nebo mohli vsadit, co mají, a využít toho, že by se jejich nápady mohly líbit v situaci, kdy se zhoršila životní úroveň rodin, poklesl jejich reálný příjem, a také v době, kdy vláda zavádí nepopulární opatření. 145 let stará SOCDEM zvolila druhou, riskantnější možnost a podle informací Deníku N zevnitř strany nebylo moc hlasů, které by se proti takovému postupu postavily.

Sto milionů na kampaň chce strana investovat během dvou následujících let. „Budeme z toho financovat především