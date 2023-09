Vývoj bojů (566. den): Nejsme Afrika, nemáme období dešťů. Počasí nemusí být hlavní důvod, který zpomalí Ukrajinu

Američané a Ukrajinci se rozcházejí v tom, kolik času zbývá na protiofenzivu.

Jaký bývá podzim na Záporožské frontě.

Bláto může zastavit kolová vozidla, ale Ukrajinci momentálně bojují hlavně pěchotou.

Poslední postupy na frontě u Bachmutu a Robotyne.

Satelitní snímky ukazují, jak Rusové posilují obranu za frontou.

Graf dne: Evropa Ukrajině pomáhá víc, než si myslíme.

Videa dne: Otevřený ruský generál a šťastný ukrajinský voják.

Informace v tomto textu jsou shrnutím událostí za pondělí 11. září. Situace na některých místech už může být jiná.

Veřejná vyjádření amerických a ukrajinských představitelů se v poslední době často rozcházejí. Ukázalo se to v létě při hodnocení protiofenzivy a nejnověji i v tom, jak komentují obě strany čas, který Ukrajině zůstává na útok.

Předseda sboru náčelníků generálních štábů americké armády Mike Milley o víkendu pro BBC řekl, že Ukrajinci ještě mají 30 až 45 dní, kdy jim počasí dovolí bojovat. Myslel to v dobrém, nazval to docela rozumným množstvím času.

To by znamenalo, že Ukrajinci mají čas na průlom do začátku, respektive konce října. I jiní američtí představitelé pro Economist tvrdili, že to vidí od dnešního dne na pět až šest týdnů.

Ukrajinci však tvrdí, že