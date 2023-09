Platy ve státní sféře musí reflektovat trh práce. Jinak nebudeme konkurenceschopní, říká superúředník Fryč

Na co se v rozhovoru mimo jiné ptáme:

Jaká je v Česku image státních úředníků a jak ji chce měnit?

Proč potřebuje státní služba odpolitizovat?

Kdo a jak má motivovat státní zaměstnance k tomu, aby ze služby neodcházeli?

Kdy vznikne nový etický kodex, o kterém se diskutuje od roku 2020?

Podle jakého klíče bude stát škrtat agendy a činnosti na jednotlivých rezortech?

Premiér Petr Fiala (ODS) v projevu na začátku září mimo jiné upozorňoval na neschopnost českých úřadů pracovat s daty a řekl: „Chci, abyste v roce 2030 v životě nemuseli potkat více než jednoho úředníka. Toho, který vám v den patnáctých narozenin vytvoří elektronickou identitu, s jejíž pomocí pak zvládnete všechno sami.“ Jak jeho výrok chápete?

Hodně to souvisí s tím, o co se všechna ministerstva nejenom snaží, ale dělají v tom naprosto konkrétní kroky. Jde o celkové pojetí digitalizace a proměny fungování úřadů a státní správy jako takové. Všechny rezorty do toho investují docela významné prostředky a je to jedno z hlavních politických témat k rozvoji a dalšímu fungování státní správy.

Jestli to bude jenom jeden úředník, kterého v roce 2030 občan potká, říct neumím. Je to každopádně trend, kterému se celá státní správa věnuje.

Vypovídá to podle vás něco o tom, jak politická reprezentace vnímá úředníky a jejich roli ve fungování státu?

Je to spíš vyjádření, jakým směrem by se měla vyvíjet státní správa jako celek. Samozřejmě vždy bude záležet na kvalitním státním zaměstnanci, odborníkovi. Ten by měl mít ale zároveň k dispozici prostředí – digitální nebo jiné –, které mu jeho fungování co nejvíce zefektivní.

Ptáme se i kvůli předvolebním slibům: například koalice Spolu deklarovala, že chce seškrtat až třináct procent úředníků. Jak jde dohromady takový záměr s budováním státní služby, když se k ní politická reprezentace a priori staví jako k problému?

Krokům vlády v zásadě rozumím. Součástí je také snaha o komplexnější revizi agend nebo spíš kompletní revizi činností, které jsou v rámci jednotlivých agend vykonávány. Pokud se ukáže, že některé agendy stát nepotřebuje, budou škrtány.

Je ale důležité, když v rámci agend posoudíme reálně vykonávané činnosti. Tímto směrem se ubíráme, jakkoliv to trvá. I redukce úředníků, které jsme na ministerstvu vnitra dělali v loňském roce, se s tím hodně pojily. Zamýšleli jsme se nad činnostmi, které máme jako ministerstvo vykonávat do budoucna a které stát potřebuje. Jde o správnou a logickou cestu související i se zefektivňováním státní správy a potřebami, jaké stát má a jaké má úřednictvo zajišťovat.

K revizi agend se ještě dostaneme. Nejprve nás ale zajímá, jak po prvním roce ve funkci superúředníka vnímáte, co znamená být státním úředníkem v dnešním Česku.

V dávné minulosti to zcela jednoznačně znamenalo významnou prestiž. Postupem času, zejména v druhé polovině dvacátého století a bohužel to pokračuje, prestiž už tak silná není. Je to také jeden z důvodů, proč