Odvolací soud bude řešit Čapí hnízdo neveřejně. Zjišťovali jsme, co to znamená

Kauza Čapí hnízdo, v níž byli nepravomocně zbaveni obžaloby expremiér Andrej Babiš a jeho manažerka Jana Nagyová, se vrací k soudu. Na základě odvolání státního zástupce Jaroslava Šarocha se jí začne zabývat odvolací Vrchní soud v Praze. Ten se ve čtvrtek sejde k neveřejnému jednání.

Tento postup naznačuje, že soud už má předpoklad, jak bude v případu postupovat. „Přistupuje se k tomu v případě, kdy soudní senát předpokládá nějaký postup, pak rozhoduje v tomto typu jednání,“ popsala mluvčí Vrchního soudu v Praze Kateřina Kolářová. „Neveřejné zasedání se dělá kvůli tomu, že není potřeba konfrontace stran toho řízení,“ vysvětlila.

Při jednání budou přítomní jen všichni tři členové soudního senátu: Eva Brázdilová, Stanislav Králík a Denisa Durdíková. A dále pouze zapisovatel.

Jak může senát rozhodnout, mluvčí soudu předjímat nechtěla. Podle vedoucího katedry trestního práva Tomáše Gřivny z Právnické fakulty UK je však už nyní jisté jedno – soud nemůže potvrdit rozhodnutí nižšího soudu.

„Těch možností je několik – může své jednání přerušit, odročit, může nařídit veřejné zasedání. Ale může také rozhodnout a věc vrátit Městskému soudu v Praze. V úvahu ale nepřichází varianta, že by zamítl odvolání, odvolání takto zamítnout nemůže, tedy nemůže potvrdit předchozí rozhodnutí soudu,“ popsal Gřivna.

Advokát Jany Nagyové Josef Bartončík Deníku N řekl, že na základě statistik předpokládá, že vrchní soud vrátí kauzu Městskému soudu v Praze.

„Pravděpodobně to rozhodnutí Městského soudu zruší a udělají nějaké navazující rozhodnutí. Čistě teoreticky mohou úplně zastavit trestní stíhání, mohou to vrátit do přípravného řízení. Statisticky se dá ale předpokládat, že rozhodnutí Městského soudu v Praze zruší, aby o věci znovu rozhodl, a dají mu pokyny, jak má postupovat,“ popsal právník.

Jana Nagyová byla obžalovaná z dotačního podvodu a poškození finančních zájmů EU. Andrej Babiš pak z pomoci k dotačnímu podvodu. Oba měli způsobit škodu velkého rozsahu tím, že získali pro středočeský areál neoprávněnou dotaci 50 milionů korun z evropských fondů, když Čapí hnízdo vystupovalo jako nezávislý malý a střední podnik. Jenže podle žalobce Jaroslava Šarocha farma na dotaci neměla nárok kvůli faktickému propojení s Babišovým holdingem Agrofert.

Městský soud v Praze nakonec oba obžaloby nepravomocně zprostil letos v lednu. Podle soudce Jana Šotta se obžalobě nepodařilo prokázat, že farma Čapí hnízdo byla z Agrofertu účelově vyvedena, aby dosáhla na evropskou dotaci. Šott navíc zdůraznil, že podle pravidel Evropské komise mohlo být na farmu pohlíženo jako na malou firmu, navzdory jejímu personálnímu propojení s holdingem Agrofert. Poukázal také na to, že v jeden okamžik se podle důvěryhodného svědka chtěl Babiš projektu zbavit. Tím je podle něj prokázané, že projekt měl určitý vývoj i v rozhodování vlastníků, když Babiš chtěl Čapí hnízdo nechat rodině a umožnit jim podnikání.

Žalobce Šaroch se proti rozsudku odvolal. Trvá na své verzi, že Babiš vyvedl farmu Čapí hnízdo účelově, aby získala evropskou dotaci.

Vrchní soud v Praze bude ve čtvrtek v neveřejném jednání rozhodovat o tom, co se stane s kauzou Čapí hnízdo.

V případu byli nepravomocně osvobozeni bývalý premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš a jeho někdejší manažerka Jana Nagyová.

Podle jejího obhájce je nejpravděpodobnější varianta, že vrchní soud případ vrátí nižší instanci k novému rozhodnutí.

