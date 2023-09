Proč není nejvíc duchů na onkologii? Činoherní klub uvádí zábavně hororový Duchařský příběh

Magie divadelního zážitku spočívá zejména v ochotě uvěřit, že to, co se děje před námi na jevišti, je skutečné. Nebo by alespoň mohlo být. Divadelní stylizace často klade divákům do cesty mnohem více nástrah než ta filmová a přesvědčivost divadelního prožitku je tak mnohem víc závislá na tom, jak moc vás inscenace strhne.

Inscenaci 2.22 – Duchařský příběh, premiérované v pátek v pražském Činoherním klubu, v tom pomáhá až strhující napětí vyplývající z oné strašidelnosti děje. Vlastně je překvapivé, že divadlo mnohem častěji sází spíše na komediální žánr, když právě thrillerové napětí má soudě dle viděného větší sílu oslovit diváka.

Tady se divadlo dotahuje na sugestivnost filmových hororů, na onen dobře známý mix mrazení v zátylku a uvolněného smíchu poté, co ty nejhrůznější situace pominou. Touto cestou se vydává i zmíněná inscenace 2.22 – Duchařský příběh a činí tak s bravurou. A s takovou pointou, že vás možná přiměje zajít si na představení ještě jednou.

Když tuhne krev v žilách

V Duchařském příběhu inscenovaném podle divadelní hry Dannyho Robinse se setkáváme s Jenny a Samem, mladým manželským párem obývajícím s malým dítětem čerstvě zakoupený viktoriánský dům.

Sem přichází na návštěvu další mladý pár, Lauren a Ben, a společně celá čtveřice prožije večer spějící k