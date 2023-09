Hrad hledá advokátky na Ústavní soud. Jména doporučená komorou mu nestačí

Česká advokátní komora už na jaře Hradu navrhla své kandidátky na Ústavní soud – Irenu Schejbalovou a Moniku Novotnou. Ta se dlouhodobě specializuje na daňové a správní právo, a to v pražské pobočce společnosti Rödl & Partner.

Schejbalovou Pavlovi nedoporučil jeho poradní panel vedený akademikem Janem Kyselou. Novotná od něj dostala pozitivní stanovisko a v červnu se s prezidentem setkala.

V politických kuloárech se následně začalo spekulovat, že právě Novotná bude další kandidátkou na ústavní soudkyni. To se ale dosud nestalo. Hrad během léta mlčel a Novotnou zatím Senátu nenavrhl. A to se zřejmě nezmění.

Jak totiž zjistil Deník N, Kysela a jeho lidé hledají vlastní kandidátky mezi advokátkami a nechtějí dát na návrhy advokátní komory vedené Robertem Němcem. Deníku N to potvrdilo pět zdrojů, kteří jsou obeznámeni s nominačním procesem.

„Obecně platí, že to jsou prezidentova rozhodnutí, koho jmenuje nebo nejmenuje. Dá se ale usuzovat, že když se paní doktorka Novotná s prezidentem viděla v červnu a dosud navržená nebyla, tak to cosi znamená,“ řekl Deníku N Kysela.

Novotná potvrdila, že ji nikdo z Pražského hradu ohledně nominace nekontaktoval. „Nikdo se mi zatím neozval. Nemám žádnou informaci o tom, že bych měla být nominovaná, ani nemám informaci o tom, že bych z toho seznamu vypadla,“ řekla advokátka Deníku N.

Hrad nicméně v tuto chvíli nepočítá s tím, že by kandidátka advokátní komory byla navržená. „Jde především o to, že Novotná působí ve velké advokátní kanceláři, která má velké klienty, a ti se mohou s řadou věcí obracet na Ústavní soud. Tím pádem by se mohla dostat i do střetu zájmů,“ řekl zdroj, který má o nominačním procesu přehled. Novotná do společnosti Rödl & Partner nastoupila už v roce 1993, od roku 1995 v kanceláři působí jako advokátka.

I další zdroj z Hradu potvrdil, že obavy z nominace Novotné pramení právě z potenciálního střetu zájmů. Roli ale podle něj hraje i snaha zamezit příliš velkému vlivu advokátní komory. „Aby komora na Ústavním soudu neměla skrze Novotnou tak velké slovo,“ uvedl zdroj, který si nepřál být jmenován.

Novotná je totiž v advokátní komoře od roku 2019 místopředsedkyní. Dlouhodobě se v komoře věnuje především problematice hospodaření a legislativní činnosti v oblasti veřejného práva.

Koho má Hrad v hledáčku?

Hrad proto hledá kandidátku z řad advokátů po vlastní ose. Panel například oslovil advokátku Natašu Randlovou, partnerku kanceláře Randl Partners.

„Děkuji za dotaz a potvrzuji, že jsem tuto nabídku dostala a velmi si jí vážím jak z hlediska profesního, tak osobního,“ napsala Randlová Deníku N s tím, že nabídku z osobních důvodů odmítla. „Starám se po syna po velmi těžkém úraze a jsem i z toho důvodu velmi aktivní nejen v advokacii, ale i v neziskové pacientské organizaci, která těmto osobám pomáhá,“ dodala. Obě osobní záležitosti by podle ní nebylo možné sloučit s postem ústavní soudkyně.

Tři zdroje z Hradu blízké nominačnímu procesu pak Deníku N potvrdily, že panel zajímá také advokátka Lucie Dolanská Bányaiová, která je partnerkou kanceláře Bányaiová Vožehová.

„Byla by pro mě čest ucházet se o pozici soudkyně Ústavního soudu,“ napsala právnička bez dalších podrobností Deníku N.

Šéf prezidentova poradního panelu její jméno komentovat nechtěl. „Nebudu se k nominačnímu procesu vyjadřovat,“ řekl Kysela. Členové panelu se ale podle informací Deníku N na angažmá Dolanské Bányaiové vyptávali v justičních kruzích i v Senátu.

