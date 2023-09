Rušení výzkumných ústavů se vědci obávat nemusí, říká Langšádlová po předložení kontroverzní novely

Jméno ministryně pro vědu, výzkum a inovace Heleny Langšádlové (TOP 09) se v posledních měsících zmiňovalo především v souvislosti s novelou zákona o výzkumných organizacích. Ta má ministerstvům usnadnit rušení nebo slučování jednotlivých pracovišť. Zatímco tento zákon se ministryni ve vládě podařilo prosadit, rozpočet na vědu a výzkum se v příštím roce nejspíše nenavýší. „Nejsem s rozpočtem spokojená a není to cíl, kterého jsem chtěla dosáhnout,“ říká Langšádlová v rozhovoru s Deníkem N. Zároveň ale odmítá, že by to byl impulz pro konec působení ve vládě.