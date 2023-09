Pointa N: Jak se ministři dohadují o miliardy a na které priority se zapomíná

Vláda má přetěžký úkol. Chce totiž ušetřit veřejné finance a zároveň se musí během tří týdnů shodnout na rozpočtu na příští rok. Pro ministra financí je klíčové udržet čtvrtbilionový schodek, pro STAN a Piráty jsou zase pomyslnou červenou čárou proškrtané peníze na školství či místní rozvoj. Kabinet si přitom – zřejmě náhodou – do programového prohlášení dal úkol, že bude do vzdělávání posílat téměř pět procent HDP. Úkoly se ale zřejmě plnit nemusí, protože jde přece „jen“ o vzdělávání.

Které priority vynecháme?

Představte si následující situaci: Běží jednání vlády nebo špiček koalice. V místnosti sedí patnáct až osmnáct lidí, někdy s doprovodem, někdy bez. Baví se o číslech, sčítají, odčítají a handlují. Jeden říká, že víc než 252 to nebude, druhý trvá na tom, že potřebuje ještě minimálně deset, třetí se přidává s žádostí aspoň o šest a půl. Čtvrtý začne vyčítat pátému, že on má víc. Poněkud to v rámci zkratky přeháním. Čísla však nejsou jen tak nějaké počty. Jsou to miliardy a jedná se o rozpočet na příští rok. Každoročně je to samozřejmě stejné handrkování, jen teď se možná dohaduje najednou větší počet lidí.

Za Babišovy vlády chodili ministři škemrat o peníze k šéfovi kabinetu či jeho ministryni financí Aleně Schillerové, a kdo jim to líp uměl prodat, ten dostal víc. Teď je to v tomto směru lepší, ke stávajícímu vládci státní pokladny Zbyňku Stanjurovi (ODS) se s nenápadným prosíkem o desítky či jednotky miliard navíc nechodí, dohadování o peníze je ale zase v rámci relativně široké koalice mnohem složitější.

Vláda má sice ve svém programovém prohlášení nějaké priority; tou hlavní – a ve své podstatě správnou – je ale evidentně potřeba šetřit. Minimálně některé z ostatních priorit totiž prostě musí počkat. Jde ovšem o to, jestli není chyba někde jinde.

Podle toho, co Deníku N popsalo několik zdrojů přímo z kabinetu, řeší ministr financí situaci hodně z matematického pohledu. A protože je z ODS, tak i ideologicky. To znamená, že