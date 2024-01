Když demokratický stát věznil antifašisty

Píše se rok 1938. Další a další uprchlíci se před fašismem a nacismem stahují do Francie, jež jim sice zatím nabízela útočiště, ne už ale povolení pracovat, takže se nově příchozí často ocitali bez prostředků. Vysoká nezaměstnanost a napětí mezi francouzskými socialisty a pravicovými stranami přispěly k velké podezřívavosti, s níž mnozí Francouzi na nově příchozí uprchlíky pohlíželi. Ve Francii tehdy žilo asi tři a půl milionu cizinců, kteří tak tvořili téměř deset procent z celkového počtu obyvatel. Když pak Německo v září 1939 přepadlo Polsko, Francouzi měli běženců právě tak dost. Během „podivné války“, prvních měsíců konfliktu, kdy se na západní frontě vážněji nebojovalo, se nezdálo, že by hrozila bezprostřední invaze, a Francie začala uplatňovat politiku internace některých nově příchozích uprchlíků. Stalinovo spojenectví s Hitlerem pak pařížskou vládu přimělo vyhlásit zákaz komunistické strany a společně s tím internovat její stávající či bývalé členy. Dřívějšího komunistu Arthura Koestlera zatkly úřady v říjnu 1939. Co se s ním dělo dále, to autor vypráví v jedné ze svých několika vzpomínkových knih Scum of the Earth, která nyní poprvé vychází česky pod názvem Bahno společnosti.

Arthur Koestler (1905–1983) se proslavil zvláště svým románem Noc o polednách, nicméně v českém překladu jsou k dispozici rovněž tři jeho autobiografické knihy: Šíp do nebe, jenž zachytil jeho dětství a mládí jedináčka z bohaté židovské rodiny v Budapešti; dále Neviditelné písmo, přibližující hlavně jeho nadšení pro komunismus i postupné vystřízlivění; a také torzovitý Cizinec na náměstí, který pojednává o závěrečné etapě jeho života a problematickém vztahu s poslední manželkou i dalšími ženami.

Bahno společnosti líčí relativně krátké a pro autora nebezpečné životní období, i když takových bychom u něj našli více: už během španělské občanské války byl odsouzen k smrti. Koestler ovšem nechtěl vyprávět svůj jedinečný, ale vlastně nahodilý příběh, spíše mu šlo o postižení obecnějších trendů a postojů. Proto v knize pronikavě a takřka pohledem sociologa popisuje tehdejší atmosféru ve francouzské společnosti i myšlení a reakce typického levicového