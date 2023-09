Angličtina na základních školách povinně pro všechny, konec ruštiny jako druhého jazyka, navrhuje Bek

V rámci přípravy nového kurikula pro základní školství je stále nedořešené, zda by se žáci měli povinně učit druhý cizí jazyk. Rozhodnout to nakonec bude muset ministr školství. Mikuláš Bek ale zatím mluví především o tom, který cizí jazyk by měl být na všech školách vyučován povinně jako první a který by školy měly nabízet jako druhý.