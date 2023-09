Na arménských hranicích se hromadí ázerbájdžánská vojska, v Arménii cvičí Američané a Kreml zuří

Vzájemně výhodné spojenectví Arménie a Ruska se rozpadá. Podle některých pozorovatelů je na spadnutí další arménsko-ázerbájdžánská válka – a to už nejen o Náhorní Karabach. Arménii se přitom Moskva zavázala chránit. Ázerbájdžán totálně zablokoval Karabach a do krajně neklidné atmosféry přijelo osm desítek amerických vojáků a brnkají na ruské nervy, už tak hodně napjaté. Jerevan se pustil do vysoké hry.