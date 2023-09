„Igorenko“, „Riško“ a ti další. Výrazné politické osobnosti mohou rozhodnout, kdo bude příští slovenský premiér

Do slovenských parlamentních voleb zbývá 17 dní. Průzkumy zatím naznačují, že sestavit funkční koalici může být pro kohokoli problém. Jedním z důvodů jsou i silné osobnosti v čele stran a vztahy mezi nimi. Popisujeme, jak silné lídrovství ovlivňuje slovenskou politiku a jaké problémy může přinést, až budou sečteny výsledky hlasování.

„Tak Igorenko, dobojováno,“ psal nadšeně tři dny před posledními slovenskými parlamentními volbami na Facebook lídr strany Svoboda a solidarita Richard Sulík.

Vyzdvihoval svého konkurenta z hnutí OLaNO a budoucího premiéra Igora Matoviče, kterému sliboval, že v příští společné vládě budou jeho „rozvážným, zkušeným a stmelujícím“ partnerem.

Ani ne o rok později Matovič označil v rádiu Sulíka už v pozici vládního partnera za „idiota“, později o něm v souvislosti s koncem vlády mluvil jako o „zkorumpovaném Riškovi“. Sulík na něj pro změnu podal trestní oznámení za pomluvu.

Podobné výlevy by šlo považovat jako v zásadě irelevantní – šlo by nad nimi mávnout rukou s tím, že politika dneška už je taková. Slovenská politika je ale například oproti české mnohem personalizovanější a záleží v ní na osobnostech politických lídrů natolik, že už nyní blížící se volby do Národní rady zásadně ovlivňují.

Do voleb totiž jde celá řada stran s velmi výrazným nebo viditelným předsedou v čele. Přinejmenším několik z těchto partají balancuje kolem hranice zvolení, další strany a hnutí zase sbírají jednotky procent, které mohou k zisku poslaneckých mandátů chybět ostatním.

Jedním z klíčových faktorů českých sněmovních voleb na podzim 2021 byla schopnost pěti opozičních stran spojit se už před volbami a maximalizovat svůj zisk; na Slovensku vidíme do jisté míry opak. Do voleb jde celkem 25 subjektů, z nichž uspět, tedy získat alespoň nějaké parlamentní zastoupení, může asi čtvrtina.

Podle volebního modelu Ipsos SK ze srpna se hned pět subjektů ocitlo na hraně zvolení. Kromě jiných i „Riškova“ SaS a „Igorenkovo“ OLaNO.

To vytváří potenciálně velmi složitý rébus: jak