„Učitelům plat nezvýšíme, ale ostatní jsou na tom hůř.“ Bek líčí boj o rozpočet a plány ve školství

„Jsme už v mírném plusu oproti letošnímu roku, to ale stále není dost,“ popisuje vyjednávání o rozpočtu na rok 2024 ministr školství Mikuláš Bek (STAN). Ve velkém rozhovoru vysvětluje, proč platy učitelů zamrznou na stejné částce jako letos, jak chce zamezit propouštění kuchařek či školníků nebo co bude dál s velkou reformou výuky.

Na co se v rozhovoru také ptáme:

O jaký rozpočet se ve školství vyjednává a co je pro ministra i jeho stranu nepřijatelné.

Jak tvrdě bude STAN bojovat o víc peněz do vzdělávání a co je ve hře.

Kde se může ve školství škrtat a jak to dopadne na školy i kraje.

Proč reálné mzdy učitelů neporostou, a v čem na tom přesto budou pedagogové líp než ostatní státní zaměstnanci.

Jaké jsou plány se zvýšením kapacit na středních školách.

Na tiskové konferenci po nástupu na ministerstvo jste v květnu řekl, že když to dobře půjde, bude školství prožívat rozpočtovou expanzi. Počítal jste se 40 miliardami z Národního plánu obnovy, ty ale nakonec školství nedostane a stávající návrh rozpočtu vašemu rezortu naopak ubírá. Můžeme ještě čekat rozpočtovou expanzi?

Vyjednávání o rozpočtu je někde v polovině. Ze startovního hendikepu minus 29 miliard oproti letošku (návrh rezortu financí z června, pozn. red.) se už stal de facto nulový škrt, nebo dokonce nepatrný nárůst.

V materiálu, který podalo ministerstvo financí minulý týden (rozhovor vznikl ve čtvrtek 7. září, pozn. red.), se z tohoto nárůstu odráží jen část koaličních dohod (návrh počítá s 253,4 miliardy, letošní výdaje školství jsou 265 miliard, pozn. red.), další část už dosažených dohod tam ale ještě není.

Když se to sečte, jsme oproti letošnímu roku v mírném plusu, což ale stále není dle mého názoru dost. Od začátku debaty říkám, že ministerstvu školství chybí proti původnímu návrhu (235 miliard, pozn. red.) 40 miliard.

Na středních školách přibude 25 000 dětí, to musí stát jako mandatorní výdaj uhradit. Zároveň je tady závazek 130 procent průměrného platu pro učitele, který v úplně nejúspornější variantě navyšuje výdaje minimálně o 8,5 miliardy.

Z čeho by se ale případné navýšení rozpočtu školství hradilo? Přesunem z jiné kapitoly? Koalice se už dohodla na schodku 252 miliard.

Musíme najít ještě nějaký další prostor pro uspokojení nároků školství, protože to je rezort, kde je naprostá většina impozantního čtvrtbilionového rozpočtu mandatorními nebo kvazimandatorními výdaji. Manévrovací prostor je tam proto velmi malý.

Kdybychom zachovali pouze letošní rozpočet a započítali jen mandatorní výdaje, bez jakékoliv inflace – tu musíme bohužel nechat úplně stranou –, museli bychom někde ušetřit.

A jedinou částí rozpočtu, kde nejsou výdaje fixované závazky, je bohužel část sloužící k financování nepedagogické práce ve školách, což jsou uklízečky, kuchařky, školníci a podobně. Ta část rozpočtu totiž není garantovaná zákonem, vyhláškami či nařízeními vlády.

Jinde tak velké škrty dělat nejde. To by ovšem znamenalo, že by se tyto náklady s velkou pravděpodobností vytlačily na zřizovatele, tedy na obce nebo kraje, a někteří by si s tím těžko poradili.

Chápu to správně, že oproti stávajícímu návrhu ministerstva financí z posledního srpnového dne se vám už podařilo dohodnout dalších zhruba 12 miliard, takže nyní jste lehce nad letošním rozpočtem, který je 265 miliard? Jaká by měla být finální částka, kolik ještě chybí?

Proti tomu, co ministerstvo financí předložilo, žádám navíc