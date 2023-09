Opozice zkouší změnit vládní úsporný balíček. Podporu hledá pro kojeneckou vodu i benefity

Opozice zatím podala ke konsolidačnímu balíčku zhruba stovku pozměňovacích návrhů, které v následujících dnech projedná garanční výbor Sněmovny. Nemalá část z nich však zvyšuje výdaje státu nebo snižuje jeho příjmy, a je tak v rozporu s tím, co si vláda předsevzala.

Smyslem konsolidačního balíčku a vyšších daní je dostat pod kontrolu a následně snížit aktuálně skoro třistamiliardový schodek státního rozpočtu. Garanční výbor by měl o balíčku jednat 20. září a třetí čtení by tak ve Sněmovně mohlo proběhnout do konce měsíce.

„Pro pozměňovací návrhy platí, že ty, které budou mít pozitivní dopad na konsolidace, probereme v koalici, zda jsou podpory hodné, či nikoli,“ odpověděl předseda poslaneckého klubu TOP 09 Jan Jakob na dotaz, jak hodlají vládní poslanci přistupovat ke změnám navrhovaným opozicí. Jejich požadavkem tak je, aby novinky buď snižovaly výdaje státu, nebo zvyšovaly jeho příjmy.

Velice opatrně připustil možnost jednání i ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL). „Nevylučuji, že bude-li politická vůle, tak se k nim (opozičním návrhům, pozn. red.) koalice ještě vrátí a zváží, zda některé nejsou rozumné a rozpočtově přijatelné. Ale vždy