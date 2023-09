Filmový festival sci-fi filmů Future Gate slaví v září 10. výročí. Odstartuje ho předpremiéra filmu Generace F s Emiliou Clark

„Země je jedna z mnoha planet, které ve vesmíru jsou. Co by se stalo, kdybychom opustili naši pověstnou bleděmodrou tečku a vyrazili za novými dobrodružstvími? Jaká tajemství vesmíru bychom objevili? A jak by se tyto nové zkušenosti odrážely na naší společnosti a na nás samotných? A co teprve kdybychom potkali jiný inteligentní druh a výsledek mimozemské evoluce. Zcela jistě by to otřáslo naší představou o nás samotných a o našem místě ve vesmíru. Téma festivalu rezonuje nejen ve vybraných filmech, ale i v doprovodném programu, který se uskuteční formou besed a uměleckých instalací,“ představuje aktuální ročník festivalu pořadatel Filip Schauer.

Filmy, dokumenty, soutěž

Do hlavní festivalové soutěže letos dramaturgové vybrali ze stovek přihlášených filmů šest nejzajímavějších. Ty budou reprezentovat nejlepší filmové novinky natočené za poslední rok a půl. Překvapí svým odlišným uměleckým zpracováním a představí nová témata. Festival zahájí citlivým snímkem režisérky Sophie Barthes s názvem Generace F. Filmové hvězdy Emilia Clarke a Chiwetel Ejiofor se objeví v roli manželského páru, který díky novým technologiím dokáže své rodičovství nejen plánovat, ale i výrazně ovlivnit. V roli producenta se na filmu Nesmrtelní podílel Steven Soderbergh. Černobílý experimentální snímek režiséra Eddieho Alcazara se Stephenem Dorffem a Bellou Thorne v hlavních rolích ostře kritizuje současnou společnost a nabízí obrazově i hudebně nabitý film.

Francouzský animovaný sci-fi noir Mars Express nezapře inspiraci klasikami jako RoboCop či Ghost in the Shell. Dalším francouzským filmem v soutěži je drama s názvem Astronaut. Režisér Nicolas Giraud ztvárnil zároveň v hlavní roli klíčového technika Evropské vesmírné agentury, který si chce splnit svůj celoživotní sen –⁠ letět do vesmíru. Pomáhat mu v tom bude Mathieu Kassovitz. Něco je ve vzduchu je mysteriózní thriller s prvky mokumentu natočený Justinem Bensonem a Aaronem Moorheadem, kteří stojí například za sci-fi Synchronic. Maďarský film White Plastic Sky ohromí animací i originálním námětem. Odehrává se ve světě, kde se lidé po padesátce musí nechat proměnit na stromy, aby lidstvo nevymřelo.

Sekce legendy žánru

V této programové selekci se objeví snímky, které zásadním způsobem ovlivnily vývoj science fiction. Scanners z roku 1981 je sci-fi body horor, který Davida Cronenberga uvedl do mainstreamové kinematografie. Ikonická adaptace knihy Roberta A. Henleina Hvězdná pěchota v režii Paula Verhoevena patří k nejlepším devadesátkovým filmům a svým společenským komentářem je stále aktuální. Dnes už klasická filmová adaptace kultovního díla Douglase Adamse Stopařův průvodce po Galaxii představuje skvělého Martina Freemana v roli Artura Denta, který unikne ze Země vteřinu před jejím zničením a spolu se svým mimozemským přítelem Fordem Prefectem (Mos Def) se vydá na intergalaktický stop.

Sekce dokumentárních filmů

Festivalové téma kolonizace vesmíru se výrazně promítne i do kategorie dokumentů. Americký režisér Brett Ryan Bonowicz ve svém filmu Za hranou zítřka zkoumá dílo i odkaz umělce a futurologa Roye Scarfo. Odhalí v něm fascinující pohled na představy o budoucím životě lidstva. Nejdelší odloučení pojednává o chystané cestě astronautů na Mars. Důvtipný psycholog NASA má za úkol připravit posádku nejdelší vesmírné mise v historii. A konečně mezihvězdná cesta Exkurze do vesmíru nám umožní nahlédnout, jak hluboko sahá představivost přírody. Nastíní cestu budoucím průkopníkům, kteří možná jednoho dne objeví krajiny jiných planet, které si jen stěží dokážeme představit. Upřímný a otevřený dokument Říkej mi Bille se věnuje sci-fi ikoně Williamu Shatnerovi. Kolekci dokumentárních filmů doplní nostalgická pětihodinová cesta po sci-fi filmech 80. let Hledání zítřka, která zkoumá jejich dopad a význam až do dnešní doby. Vypráví ji samotní tvůrci snímků i ti, kteří se jimi nechali inspirovat.

Zvláštní uvedení si na festivalu zasloužily dva významné filmy, z nichž jeden je české produkce. Bod obnovy je po dlouhé době český sci-fi film, který překročil hranice naší země a úspěšně reprezentuje tuzemskou žánrovou kinematografii na zahraničních festivalech. Festival uvede i předpremiéru očekávaného velkofilmu Stvořitel tvůrce Garetha Edwardse. Kromě toho se na festivalu objeví výběr krátkých filmů a filmový program pro rodiny s dětmi.

Místa a data konání festivalu:

Praha: 26. září – 2. října 2023, Kino Lucerna

Brno: 3.–8. října 2023, Kino Art, Hvězdárna a planetárium Brno

Plzeň: 11.–12. října 2023, Depo2015

Šumperk: 13.–14. října 2023, Kino Oko

Košice: 13.–15. října 2023, Kino Úsmev

Hradec Králové: 20.–21. října 2023, Bio Central

Aktuální informace najdete na: www.futuregate.cz nebo na Facebooku.

Facebookové události: Praha, Brno

Konference N: Jsme připraveni?

Deník N letos oslaví páté narozeniny. Při té příležitosti pořádáme mimořádnou celodenní konferenci se sérií netradičních rozhovorů, které se tématem zaměří na budoucnost. Koná se v pražském Kině Světozor v úterý 31. října. Vstupenky můžete kupovat už nyní.