Nealko piva, lok na trávení, ťuknout na oslavě. Adiktoložka popisuje, jak děláme z dětí alkoholiky

„Podáním nealko piva dítěti mu potvrzuji, že je normální pít alkohol,“ říká adiktoložka Helena Horálek a přidává další důvody, proč by se pivo nemělo dostat do mladých rukou. Hrozí podle ní například poškození nervového systému, horší paměť nebo závislost. Z té se ostatně v Česku léčí už i dvanáctileté děti. Její klienti jí často říkají, že poprvé se s alkoholem setkali na rodinné oslavě. „Dostali skleničku nebo panáka se slovy, že už jsou velcí, tak ať si taky ťuknou,“ popisuje Horálek s tím, že rodiče jsou později překvapení, když jim děti chodí v šestnácti domů opilé.

V rozhovoru se mimo jiné dozvíte:

Co hrozí dítěti, když pije nealko pivo?

Existuje pivo bez alkoholu?

Proč by nealko pivo neměli pít ani náctiletí?

Měly by se děti setkat s alkoholem doma, aby se pak na party neopíjely?

Jaká je povolená dávka alkoholu při kojení?

Nedávno jsem viděla v restauraci odhadem asi čtyřleté dítě, které pilo nealko pivo. Co mu hrozí?

U nejmenších dětí hrozí zdravotní rizika, protože to není stoprocentně nealkoholické pivo a jejich tělíčko se z fyziologického hlediska teprve vyvíjí. Například poškození nervového systému a nižší schopnost soustředění, s tím spojená i horší paměť, problémy s učením a později těžší pracovní uplatnění.

Navíc děti jsou náchylnější k závislostem, protože ještě nemají vyvinutou vůli jako my. Neumí si třeba říct, teď můžu a teď už ne. Proto bychom jim ostatně my dospělí měli stanovovat pravidla a hranice, co je pro ně bezpečné a co už není.

Může se také opít. Teoretický model, který přepočítával množství vypitého alkoholu na váhu, konstatoval, že u malého dítěte může být po vypití jednoho nealko piva v krvi až 0,05 promile. Pokud by si dalo rychle dvě za sebou, tak je to 0,1 promile. Malé tělíčko odbourává alkohol pomaleji.

Takže alkohol, byť v nepatrném množství, na ně působí víc?

Ano. Představte si, že máte pětilitrovou lahev s čirou vodou a k tomu máte deci čiré vody ve skleničce. Pětilitrová lahev představuje tělo dospělého, sklenička zase tělo dítěte. Vezměte dva panáky naplněné džusem a nalijte jeden do pětilitrové nádoby a jeden do skleničky. Jak se zbarví voda ve skleničce a jak se změní voda v pětilitrové nádobě? Je to optický příměr vlivu alkoholu na dětský organismus.

Často se objevuje argument, že jsou nealko piva zdravější než limonády.

Ještě mi nikdo neřekl, v čem jsou zdravější. Pokud se budeme bavit o cukru, nealkoholická piva ho obsahují stejně, někdy i více.

„Nealko“ je většinou alko

Vy jste zmínila, že alkohol v nealko pivech je 0,5 procenta, ale na etiketách některých z nich je uvedeno, že obsahují 0,0 procenta. Neexistuje tedy čistě nealkoholické pivo?

Ne, z průzkumu vyplynulo, že i nápoje, které deklarovaly nula procent, v sobě měly zbytkový alkohol.

Pak se objevuje argument, že 0,5 procenta alkoholu se stejně v potravinách vyskytuje běžně, například ve zkvašeném džusu.

Přemýšlím, proč bych dávala dítěti zkvašený džus.

To je myšleno omylem, že mu dáte džus, on třeba zkvasí a dítě to vypije.

Dobře, dám jednorázově, omylem zkvašený džus. Pro příště si asi dám pozor. A jakou souvislost to má s vědomě opakovaným podáváním nealkoholických piv? To jsou přece dvě různé věci. Diskutujeme tu, že dítě na nevědomé úrovni dostane alkohol, nebo že mu ho vědomě dávám – a to je velký rozdíl. Spíš to působí, že rodiče, kteří chtějí podávat nealkoholická piva, jen hledají omluvy, proč to dělat. Argumentují, kde všude je alkohol, a tak ho můžu podávat i v nealkoholických pivech. A samozřejmě v dalších potravinách můžeme nalézt alkohol. Jsou i sušenky, které obsahují alkohol.

Navíc ten požitý alkohol se sčítá. Když si dítě dá nealko pivo a pak si dá