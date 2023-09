Hvězdy „evidence based“ marketingu v říjnu v Praze

Společnost Blue Events, která za největší konferencí o značkách stojí, zve každoročně do Prahy nejzajímavější světové odborníky na marketing a reklamu. Letos vystoupí Jenni Romaniuk, přední expertka na hodnotu značky, mentální dostupnost a efektivitu reklamy. Prostřednictvím svého působení v Ehrenberg-Bass Institute poskytovala poradenství mnoha největším globálním značkám. Její knihy navždy změní způsob, jakým přemýšlíte o marketingu. Nejnovější kniha Better Brand Health je určena každému, kdo chce zlepšit sledování zdraví své značky.

Hned po ní se představí Les Binet, světově uznávaný odborník na efektivitu a hodnocení marketingu, který za posledních 30 let naplánoval nespočet kampaní, jež měly výjimečné výsledky. Jeho kniha The Long and Short of it (spoluautorem je Peter Field) patří v branži k nejcitovanějším. V posledních letech se Les Binet zaměřil na to, jak digitální revoluce mění pravidla. Spolupracuje se značkami, jako je Google, YouTube, Facebook, LinkedIn a Amazon.

Oba jsou poutaví a zábavní řečníci, kteří vystupují po celém světě. Teď poprvé se však potkají na jednom pódiu a budou moci nejen předat posluchačům to nejlepší ze své praxe, ale také si navzájem vyměnit názory při společné diskuzi.

Na konferenci Brand Management zbývají poslední volná místa, minulý ročník byl vyprodán již dva týdny před akcí.

Konference N: Jsme připraveni?

Deník N letos oslaví páté narozeniny. Při té příležitosti pořádáme mimořádnou celodenní konferenci se sérií netradičních rozhovorů, které se tématem zaměří na budoucnost. Koná se v pražském Kině Světozor v úterý 31. října. Vstupenky můžete kupovat už nyní.