Lidé často chtějí investici s garancí i vysokým výnosem. To není možné, říká analytik

V rozhovoru například vysvětluje:

Jakých informací je potřeba si všímat, když se setkáte s investiční nabídkou na internetu.

Proč je důležité se na začátku investování ptát i na to, jak rychle se dostanu k penězům.

Jak by mělo vypadat investiční portfolio.

Jaké chyby lidé dělají, když se rozhodují, jak investovat?

Nejčastější chybou je, že mají nereálná očekávání. Chtějí mít garanci, že o vklad nepřijdou, výnos by měl být vyšší než inflace a peníze chtějí mít k dispozici kdykoli. To je nereálné. Nemůžete mít investici, která má nulové riziko, vysoký výnos a okamžitou likviditu.

Čili mnozí při výběru investičního produktu uvažují tak, že chtějí i garanci, aby neprodělali, a zároveň zajímavý výnos?

Mnoho lidí uvažuje tak, že chce mít jen jeden investiční produkt, který má splňovat všechny jejich cíle. Něco takového neexistuje, není možné mít jeden produkt na dlouhodobé i krátkodobé cíle.

S různými produkty na investování se lidé setkávají také v reklamách například na internetu, přičemž některé často slibují vysoký výnos.



Bylo by dobré si říct, co je to vysoký výnos. Když