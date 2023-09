U příležitosti oslav 75 let od založení nejstarší české protialkoholní léčebny varovali lékaři dnešní Kliniky adiktologie před legalizací marihuany. Obávají se přílivu nových pacientů a rozšíření konopí mezi dětmi a mladistvými. Podle národního protidrogového koordinátora Jindřicha Vobořila jsou ale obavy zbytečné a ve světě se nepotvrdily.

Nejstarší protialkoholní léčebna slaví 75 let, bojí se legalizace konopí. Podle protidrogového koordinátora zbytečně

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze si připomněla 75. výročí založení protialkoholního oddělení U Apolináře. Jeho součástí byla i první „záchytka“ na světě. Dnes je z legendární instituce Klinika adiktologie. Její primář Petr Popov na setkání s novináři u příležitosti oslav mimo jiné varoval před legalizací marihuany.

„Pokud zlegalizujeme konopí, musíme se asi připravit na další velkou skupinu pacientů, kteří nám přibudou,“ obává se Popov. „Ačkoliv se to u nás bagatelizuje, může to znamenat velké problémy,“ dodal primář na tiskové konferenci.

Přednosta Kliniky adiktologie Michal Miovský souhlasí s benevolentnějším přístupem, ale marihuana by podle něj neměla být například předmětem reklamy. „Je to velmi citlivé téma, snažíme se držet trochu stranou. Stojíme za dekriminalizací a depenalizací, je pro nás ale nepřijatelná komercionalizace,“ prohlásil Miovský.

Vobořil obavy mírní

Národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil ale obavy lékařů odmítá. „Když se podíváme do Holandska, které už má konopí legalizované několik desítek let, žádné drama tam také není,“ řekl Deníku N.

Lidé závislí na marihuaně podle něj tvoří naprosté minimum pacientů. „I kdyby se na klinice navýšil jejich počet o sto procent, což se zatím nikde nestalo, pořád to bude jen malý zlomek jejich celkového počtu. V Kanadě v souvislosti s marihuanou skončily na jednotkách intenzivní péče jednotky lidí, v Česku na nich končí ročně dva tisíce dětí s předávkováním alkoholem,“ dodal Vobořil, který se do funkce protidrogového koordinátora vrátil po čtyřleté pauze s nástupem Fialovy vlády.

Výhrady vůči legalizaci má ale také předsedkyně Odborné společnosti praktických dětských lékařů Alena Šebková. „Říkám to za sebe i za svou společnost: máme velký problém s legalizací marihuany,“ prohlásila lékařka. Dětem to podle ní vyšle signál, že k tolerovanému alkoholu a kouření přibývá další návyková látka, u níž se nic nestane, když ji budou užívat.

I podle přednosty Adiktologické kliniky neumí stát návykové látky efektivně regulovat, mimo jiné i kvůli lobbistickým tlakům. „Podívejte se na debatu o spotřební dani, to je fraška. Co se podaří jednotlivým skupinám prolobbovat, je neuvěřitelné, nejúspěšnější jsou vinaři,“ argumentoval Miovský.

„To, že něco neděláme dobře u alkoholu a tabáku, je přímá výzva, abychom to udělali jinak a lépe u marihuany,“ je ale přesvědčen Vobořil. Podle něj může legalizace naopak ulehčit situaci těm mladistvým, kteří potřebují pomoc.

„Přítel mé dcery z gymnázia si na výletě se spolužáky zahulil, dostal z toho úzkostné stavy a dva dny nespal. Ale měl před maturitou, ve škole to říct nemohl. Zašli za mnou, protože věděli, že to nikde nebudu hlásit. Jinak se o tom báli mluvit. Když se konopí zlegalizuje, tak ta část lidí, kteří se dostanou do nějakého špatného stavu, se nebude bát říct si o pomoc,“ vysvětlil Vobořil, který si podle svých slov lékařů z Kliniky adiktologie přes rozdílný názor na legalizaci odborně váží.

Piráti pro, lidovci proti

S legalizací konopí počítá akční plán, který na jaře schválila vláda. Nyní se připravuje zákon, který by podobu legalizace upřesnil. Dlouhodobě největšími zastánci této změny jsou Piráti, proti se naopak postavila KDU-ČSL.

V Česku přes sto tisíc mladistvých pije nadměrné množství alkoholu, čtyřicet tisíc dospívajících kouří cigarety. Podle odborníků z Kliniky adiktologie má Česko nejvíce závislých dětí v Evropě. Následkem sociální izolace v době pandemie se také zvýšila závislost na technologiích a pornografii. „Objevují se i závislosti na nových látkách jako kratom a HHC, o kterých se diskutuje, co s nimi,“ upozornil Popov.

Klinika adiktologie ve spolupráci se Společností praktických lékařů pro děti a dorost proto připravila vzdělávací online kurzy pro pediatry a gynekology. Má je naučit lépe rozeznávat příznaky závislostí u dětí a žen, které dítě plánují. Za uplynulé dva roky už kurzem v přípravě prošly stovky lékařů, oficiálně se má rozjet teď v září a říjnu.

Všeobecná fakultní nemocnice oslavila 75 let od založení protialkoholního oddělení U Apolináře. Při té příležitosti varovali její vedoucí lékaři před legalizací marihuany.

Národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil jejich obavy odmítl, podle něj legalizace naopak pomůže.

Vláda chce konopí legalizovat, ani tam ale nepanuje jednotný postoj, nejvíce pro jsou Piráti, proti se staví KDU-ČSL.

V Česku trpí látkovou závislostí nejvíce dětí a mladistvých v Evropě, většina má problém s alkoholem, přibývají závislí na HHC, kratomu a tabákových sáčcích.

