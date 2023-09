Co to tady přistálo za frajera? Případ Maxima Kuzminova a jeho vrtulníku

Ježíši Kriste. Co to tady přistálo za frajera? Á, to je Maxim Kuzminov.

Ruský pilot unesl vrtulník se dvěma členy posádky a přeběhl na Ukrajinu. Sám Maxim prohlásil, že ho „nejen unesl, ale oficiálně pilotoval z bodu A do bodu B“, protože trasa a místo přistání byly odsouhlaseny předem. Speciální operace ukrajinské armády pod krycím názvem Synycja (česky Sýkora, pozn. překl.) se připravovala půl roku. Veřejnost se o ní dozvěděla 23. srpna. Při přeletu rusko-ukrajinské hranice byl vrtulník ostřelován a Maxim byl zraněn na noze. Domnívá se, že palbu spustila ruská strana.

Co se stalo s posádkou, kde je vrtulník nyní a plnil Kuzminov rozkazy ruského velení? Jak se dalo očekávat, vrtulník doplnil letecký park ukrajinské vojenské rozvědky. Co se týče spolucestujících, pilot se snažil posádku přesvědčit, aby se vzdala, uklidňoval je a říkal, že vše bude v pořádku, ale „oni dostali strach, začali se