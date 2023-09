Proč jim to vlastně trvalo celých 18 let? Rolling Stones nahráli po řadě obtíží nové album

Album s původními autorskými skladbami vydali naposledy před téměř dvěma dekádami. „Hodně jsme hráli a možná jsme byli i trošku líní,“ vysvětloval ve středu na tiskové konferenci zpěvák Mick Jagger.

Když se však podíváme na to, co všechno se za poslední roky událo v táboře Rolling Stones, zjistíme, že to bylo mnohem komplikovanější.

Příliš dlouhé turné

Od vydání jejich posledního studiového alba uplynulo dlouhých osmnáct let. Fanoušci na internetových fórech si posměšně vyměňovali informace, kolik alb za tuto dobu nahráli jejich vrstevníci. Bob Dylan udělal sedm, Paul McCartney stihl devět, Van Morrison dokonce čtrnáct.

Proč to Rolling Stones, kteří dlouhá léta nahrávali alba se železnou pravidelností, tentokrát trvalo tak dlouho? Když se podíváme zpět, zjistíme, že neseděli se založenýma rukama.

Toto období je lemováno mnoha koncertními šňůrami, jedním bluesovým albem, nemocemi, smrtí zakládajícího člena, bubeníka Charlieho Wattse, pozoruhodnými reedicemi, ale i hádkami mezi