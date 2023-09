Česko-slovenské slovo týdne: játra vs. pečeň

grafika

Pár slov o slově játra

Játra, játra, jatýrka. Labužník se možná oblizuje, ale mně to nemějte za zlé, já v tom slyším něco o týrání. Ne snad o týrání zvířat (o tom si nechejte vyprávět od talíře foie gras), ale o týrání neviňátek. Ano, i já byl kdysi neviňátkem, těžce zkoušeným k tomu. A to skrze játra.

V Egyptě ze záhybů jater věštívali budoucnost. O pár tisíc let později jsem při spatření slova játra na jídelním lístku mohl i já bezpečně věštit, že příštích tisíc let budou muka.

Tisíc let pro mě, na hodinách na stěně školní jídelny velká ručička odtočila maximálně půl kola. Zlá ženská nade mnou: „To dojíš!“ A nedosažitelný kbelík se zbytky pro prasata ze školního statku.

To ovšem nebylo všechno. Skrz játra se v Česku dodnes týrají i děti ráčkující. Já rád játra, ty rád játra, on rád játra, trumpeta. Jazykolam z písničky o tom, že je někdo muzikant a přichází k vám z české země.

Nedivte se, že po tomhle už neplatí, že co Čech, to muzikant. A pokud už se někdo muzikantem stane, zachází s játry nelítostně: Proč se rokenrolový umělec po výkonu neuklání? Aby si nezlomil játra.

Čech o slově pečeň

Česká játra mají co do činění s vnitřkem. Samozřejmě tím nemyslím, že by jinde nosili játra venku, etymologicky, co do původu. A s útrobami. A to je v pořádku, protože játra jsou uvnitř, v útrobách.

Ale co to na nás na Slovensku zkoušejí s kuracou pečeňou? Existuje rozumný důvod, proč by játra měla být pečeň? Samozřejmě, bylo by bláhové hledat v jazyce rozumné důvody.

Ve Slovenskej reči z roku 1935 v jinak spíš obranném textu o českých slovech pronikajících do slovenštiny (mimo jiné i rty na úkor per) čteme: „Jatrá–pečeň – Obidve slová sú dobré, slovanské a slovenské.“

Proto si myslím, že jestliže to vyhrála pečeň, není to než nepěkný naschvál, který má zmást českého turistu. Přichází k vám z české země, objedná si kuřecí pečeni – a dostane jatýrka, i když játra nerad. A už nad ním někdo stojí: „To doješ!“

A tak jsou česká neviňátka skrze jatýrka týraná všady. Jak říkají dědci mariášníci: od Šumavy k Tatrám a od prdele k játrám.

Gabriel Pleska, editor webu Peníze.cz, přispívá i do časopisů Finmag a Heroine