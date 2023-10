„Aspoň jedna barva musí zmizet a rozbít siluetu.“ Nové vrtulníky chrání kamuflážní léčka zručného malíře

Nové armádní vrtulníky, bitevní AH-1Z Viper a víceúčelový UH-1Y Venom, zaujaly odbornou i laickou veřejnost krom jiného svou kamufláží. Navrhl ji akademický malíř Pavel Holý z Vojenského historického ústavu. Jeho práce – a svým způsobem i pastelky jeho dcer – má chránit české piloty, kdyby museli do boje.

„Po večerech si maluju obrazy, na kterých se desítky let snažím přesvědčit diváka, že tam je něco, co tam není,“ vypráví akademický malíř Pavel Holý. Díváme se na ně spolu: jeden vypadá, že má v rohu naříznuté a utržené plátno, jiný zase, že jde o malbu na papíru, přilepenou proužky pásky k dřevěnému podkladu.

Všechno to jsou malířovy šikovné klamy. Holého poslední velká práce pro armádu ale byla vlastně v opačném gardu.

„Tady se snažíte přesvědčit toho ‚diváka‘ s manpadem (z ramene odpalovanou protileteckou střelou, pozn. red.), že tam, kam se dívá, není něco, co tam je. Nebo aspoň že to tam, třeba dva kilometry od něj, možná není, i když to tam je.“

Pavel Holý je autor kamufláží nových českých vojenských vrtulníků – bitevních helikoptér Viper a víceúčelových strojů Venom. Česko jich nyní má šest, celkem bude mít deset od každého typu, Američané je sem dopravují postupně. Ministerstvo obrany původně koupilo dvanáct kusů, dalších osm USA darovaly za českou pomoc Ukrajině.

Pro Holého, který po několikaleté kariéře v reklamě přešel v roce 2003 do Vojenského historického ústavu, nebylo zadání s kamufláží vrtulníků něčím úplně novým. Pro letectvo navrhl například maskování dopravních letounů C-295 Casa i vizuál několika dalších strojů.

„V americké námořní pěchotě vrtulníky vypadají podle toho, co námořní pěchota dělá: vyloďuje se. Vrtulníky létají v oparu nad mořem. Takový vrtulník by u nás ale ‚svítil‘ jako světluška,“ popisuje Holý.

Vrtulníky jako Viper a Venom jsou určené k působení na frontě: bojují, odpalují řízené střely proti obrněncům nebo třeba přepravují pěchotu. Znamená to, že je vojsko nasazuje v prostředí, kde je jedním z rizik právě pěšák se střelou na rameni, který vrtulník uvidí vlastním zrakem.

Na začátku roku 2018 tak před Holým leželo několik desítek předtištěných siluet vrtulníků a čtyři barvy, které jsou u českého letectva fixně dané – tři konkrétní odstíny šedé a jeden zelený. To, jakou podobu vrtulníkům mnohem později dají lakýrníci v Texasu, bylo na něm.

Holý má ve svém pracovním počítači spoustu snímků vrtulníků. „První co člověk udělá, je, že si