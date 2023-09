Občas najdeš světlo i na nejnepravděpodobnějších místech. Rozlučte se s létem s playlistem Deníku N

Žádné roční období se nepropisuje do hudby tak výrazně jako léto. Prosluněné dny, které se svou délkou a často i programem přelévají jeden do druhého, v sobě mají špetku pomíjivosti i věčnosti zároveň. A ty jsou v hudbě intenzivně slyšet.

Léto je stejně jako Vánoce obdobím, ve kterém se řada hudebníků snaží prorazit s atmosférickými singly s ideálně roztančenými rytmy, nádechem letní lásky a rozpálených ulic.

Některé letní hity jsou věčné. Jmenujme třeba písně Macarena, Livin‘ La Vida Loca, The Ketchup Song, Nel blu, dipinto di blu nebo novější Despacito. Drtivá většina těch zbývajících z playlistů zmizí podobnou rychlostí, s jakou nastane příchod chladných a temných rán.

Dělí nás jen pár týdnů od tisícího návratu vánočního hitu All I Want for Christmas Is You zpěvačky Mariah Carey zpátky na přední příčky hitparád rozhlasových stanic. Pojďte se tak prostřednictvím námi připraveného playlistu ještě naposledy ohlédnout za singly vydanými během letošního léta.