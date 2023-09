„Supi se už slétají.“ Největší nemocnice by se mohly zadlužit u soukromých firem, ministr by je mohl rušit

Vláda se pomocí přílepku ke konsolidačnímu balíčku snaží prosadit změnu financování klíčových nemocnic v Česku. Nemocnice, kterým by zdravotní pojišťovny neposílaly dostatek peněz, by už nezachraňoval stát. Nově by si peníze na provoz mohly půjčovat od soukromých společností. Podle kritiků jde o nebezpečnou změnu, která může nemocnice přivést do existenčních potíží. Podle ministerstva žádná rizika nehrozí.