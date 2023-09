Vývoj bojů (560. den): Ukrajinská armáda dále drolí hlavní pásmo ruské obrany

Bojuje se o zákopy ve Verbove a velkou ruskou pevnost mezi Robotyne a Novoprokopivkou. Ta údajně padla za cenu velkých obětí.

Ukrajinská armáda zvýšila tlak nedaleko Vuhledaru.

Ukázali ruského pilota, který přeletěl na ukrajinskou stranu. Popsal poměry v ruském letectvu.

Mapy dne – mariupolský směr, tokmakský směr.

Videa dne – jak vypadá ruská linie pod Robotyne; ukázka, jak velkou výhodu poskytují i nízké kopce; Rusové na frontě použili rakety ze systému S-300.

Informace v tomto textu jsou shrnutím událostí za úterý 5. září. Situace na některých místech už může být jiná.

Bojuje se o zákopy ve Verbove a velkou ruskou pevnost mezi Robotyne a Novoprokopivkou, která údajně padla za cenu velkých obětí. Ukrajinská armáda se dále pomalu probíjí přes ruskou obranu ve směru na Tokmak, ale stále nelze říci, že ji prolomila.

Těžké boje probíhají na jih od Robotyne, mezi Robotyne a Verbove a stejně tak i na jeho okraji.

Na některých místech se ukrajinští pěšáci u Verbove probojovali do ruských zákopů v hlavní obranné linii. Nejde o jediný souvislý úsek, i zákopy jsou členěny do hloubky. Podle některých zpráv Ukrajinci první z nich dobyli a postoupili i do dalších, které leží hlouběji.

Rozporuplné zprávy přicházejí od Robotyne. Na jih od této obce je