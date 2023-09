Třetí ročník plápolajícího festivalu potu a luční pohody

Tam, kde slepé rameno ústí do řeky Labe a luční království otevírá svou náruč, leží schovaná komunitní sauna NUUK. Tu si před osmi lety vysnily a s partou nadšenců vybudovaly Natálie Kratochvíle a Aneta Kohoutová. V roce 2020 k ní přidaly ještě ojedinělý republikový festival, který na jeden podzimní víkend sdružuje pojízdné sauny a přikládá jim kulturním programem. Hiki Joki znamená ve volném překladu „potní řeka“. Je to proud, který do Hradce každoročně přináší nadšení znovuobjevovat kouzlo plavání v řece, společných snídaní i propocených ručníků.

Na dohled od města, ale přesto ukrytá za zelenou hradbou topolů, to je sauna NUUK. Mezi podzimními paprsky probleskuje Hradcem Králové pohlazení metličkových rituálů, táborákových koncertů nebo lazebnických aktivit a lučního blahobytu bezčasí. „Myslím si, že tenhle festival je jedinej svého druhu, kde můžete ze sauny vyběhnout na koncert, skočit do řeky, cestou zpátky se nechat namasírovat a opéct si chleba nad ohněm. A to všechno v županu.“ Vyjmenovává benefity Hiki Joki Natálie.

Letos bude na místě zhruba deset saun různých velikostí, vlastností i příběhů. Dřevěné sudy, designové hry nebo potní stany, všechny spojuje jedna věc: jsou mobilní. Úplnou novinkou je spolupráce s komunitním bratislavským prostorem SaunaLab, který doveze svoji bratrskou Saunu na kolesách. „Některé sauny si najdeme samy, jiné si zase najdou nás. Je to hodně o náhodě, ale to je to, co nás na tom baví,“ popisuje Aneta princip fungování nejen festivalu, ale celého projektu sauny NUUK. Kromě nekonečného saunování v různých potírnách se na louce chystají i jiná smyslová dobrodružství. Srdcem tepajícím skrze celý festival bude plápolající táborák, kde se kromě buřtů a sýrových oštěpků budou péct i hudební delikatesy.

Pátek zažehne performerka a hudebnice Aldana Duoraan hrou na tradiční jakutský nástroj brumle. Řeku kromě měsíce osvítí barokní hudba v podání dua Ensemble Barokki, které propojuje tradiční operní zpěv s tóny basové loutny. Ponorem do hlubin noci pak návštěvníky provede performativní koncert Seaslugs of the Coral Reef Shrine You Imagined While Looking Through the Dark Waves, elektronický experiment ze světa potních sirén. Po mořských dobrodružstvích přijde promítání zatím tajemstvím opředeného překvapení na dobrou noc. Měsíc v sobotě přenese diváky do jiných hudebních světů skrze koncert kapely DVA cestující napříč žánry i světadíly a večer zakončí meziplanetární přistání dua Space Love.

Mezi záplavou kultury a saunařským zápalem se z Labe vynoří i sobotní lazebnické aktivity. Brněnský kabinet holičů přivážející svůj kabaret vlasové magie s paletou saunařských střihů, chybět nebude ani jógové protažení nebo oblíbené luční masáže. Úplnou novinkou budou zážitkové zábaly v kánoích od dvojice Bal.me. Vyvolené čeká s východem sobotního slunce experience ve stylu Mrtvého muže. Pro suchozemské tvory je pak ideálním sobotním odpočinkem čtení spisovatelky Dory Kaprálové, divadelní představení Moetivi karavan nebo umělecký workshop vyplétání lučních koberců s Máří Juklíkovou. Festival zakončí neděle na vlnách pohody s diskuzí o stavbě saun a komunit a závěrečným společných obědem.

Každý si tu najde to svoje, ať už je to nekonečné přebíhání mezi saunami, lelkování v houpací síti, tygří skok do Labe, nebo umaštěné prsty u táboráku. Zkrátka co je komu příjemné. Podstatou Hiki Joki je rozmanitost, ale hlavně pohoda, shodují se obě organizátorky.

Info praktického rázu:

Lístky jsou v předprodeji přes portál boom events a jejich množství je limitováno kapacitou saun i lučních zážitků.

Celý program k radosti, znalosti i vizuálnímu těšení.

Sauny potí za každého počasí a na mokrou variantu je připraveno teepee a skautské stany.

Na místo se dostanete pouze pěší nohou či v sedle, jak cyklistickém, tak třeba koňském. Auta nechte na vyznačených místech z našich webových stránek.

Na louce je připraven bar i občerstvení, tak nechte svačiny doma a podpořte festival nákupem rozličných alko i nealko nápojů a dobrot na oheň. Na louce je možné rozbalit stany a strávit celý víkend pěkně po trampsku v labské divočině.

Hiki Joki, přírodní saunový festival 22.–24. září 2023

sauna NUUK, Hradec Králové

