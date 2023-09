Česko jako technologický tygr? Fiala lidem zkusí „prodat“ svou vizi kampaní, podle Havlíčka už je pozdě

Kabinet se v těchto dnech snaží skrze opoziční obstrukce druhým čtením protlačit vládní konsolidační balíček, vedle toho mezi stranami koalice probíhají tvrdá jednání o rozpočtu. Fiala ve svém projevu nastínil řešení konkrétních oblastí daleko za horizont každodenních politických bojů.

Jeho představa, která řeší šest konkrétních oblastí, cílí na příštích deset let. Podle premiéra je Česko na křižovatce a musí přestat přešlapovat na místě.

„Problém zjevně není v tom, že by nám chyběly nápady, dílčí vize, ale v tom, že v této zemi neexistuje společenská shoda, jak je naplnit. Nedokážeme se už dohodnout ani na dvou třech věcech, za něž by se postavilo několik vlád po sobě. Je to jistě vina nás politiků, kteří dnes žijí od voleb k volbám, ale i médií, která fungují od jednoho negativního titulku ke druhému, nebo i podnikatelů, kteří nepřekračují horizont jedné či dvou výsledovek,“ řekl premiér.

Vedle posílení sebevědomí se má podle Fialy Česko zaměřit na vzdělání, efektivní správu země a strategické investice – konkrétně jaderné technologie, AI nebo čipy.

Se svou vizí přichází ve velmi složité situaci. Důvěra ve vládu je podle průzkumů nízká, ekonomická situace je stále velmi problematická a proti kabinetu jsou negativně naladěni i podnikatelé a kapitáni průmyslu. To vyplývá z průzkumu Ipsos pro Hospodářskou komoru, jak informovaly Seznam Zprávy.

Vrabec v hrsti

Podle mluvčího vlády Václava Smolky míří Fialovy vize kromě jiných i na ně. „Jde o osobní iniciativu pana premiéra, pro kterou chce