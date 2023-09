Válka, identita, ironie: jak ruská agrese vrátila střední Evropu na mapu

„Jste disident?“ zeptal se jeden novinář Milana Kundery poté, co v polovině 70. let emigroval z Československa do Francie. „Ne, jsem spisovatel,“ odpověděl autor Nesnesitelné lehkosti bytí. Ne že by mu byl lhostejný osud jeho rodáků, kteří doma čelili komunistickému režimu, ale nestál o to, aby román dostal politickou nálepku, a obecněji nestál o takové onálepkování u literatury s poselstvím, u umění ve službách politické myšlenky.

Přitom Kundera, který předminulý měsíc zemřel, byl myslitel, který rozvíjel myšlenky zejména ve svých esejích, z nichž nejvlivnější je Unesený západ aneb Tragédie střední Evropy, který vyšel v Paříži v roce 1983 a letos se dočkal nového anglického překladu. Střední Evropa je podle Kundery „zeměpisně situována uprostřed, kulturně na Západě a politicky na Východě“. Potíž malých národů mezi Ruskem a Německem spočívala v tom, že jejich existence nebyla „samozřejmá“, ale zůstávala úzce spjata se životaschopností vlastní kultury a historicky provázána s kulturou Západu, z níž byly tyto národy v roce 1945 „uneseny“.

Když Kundera vrátil střední Evropu na mapu, zpochybnil tím do té doby převládající mylné představy o tomto regionu, vnímaném pouze prizmatem primátu ideologického rozdělení na Východ a Západ. Tento zásadní esej vyvolal v 80. letech 20. století celoevropskou diskuzi a přispěl nejen ke změně sebevnímání regionu, ale také ke změně mentální mapy kontinentu v západní Evropě.

Klíčovým prvkem této změny bylo znovuobjevení rozmanitého kulturního dědictví střední Evropy. Nejkontroverznější otázka v debatě osmdesátých let se však týkala vztahu středoevropského regionu k Rusku, které bylo – a zůstává – jeho hlavním „základním protějškem“ (tím druhým je Německo). V opozici vůči Rusku se pak utvářely hranice a identity střední Evropy.

Nanejvýš výmluvnou ilustrací toho, jak se kulturní identity proplétají s politickými (s ozvěnami současných diskuzí o postkolonialismu), je památná debata v Lisabonu v roce 1988, jíž se zúčastnili spisovatelé ze střední Evropy (včetně Czesława Miłosze a Györgyho Konráda) a z Ruska. Ačkoli tam Milan Kundera fyzicky nebyl, jeho esej hrál v debatě velmi důležitou roli. Josif Brodskij, exilový básník z Leningradu, kritizoval Kunderovo pojetí střední Evropy jako imaginární společenství bez obsahu:

„Když se mluví o literatuře, nic jako ‚střední Evropa‘ neexistuje. Existuje polská literatura, česká literatura, slovenská literatura, srbochorvatská literatura, maďarská literatura a tak dále. O tomto konceptu se nedá mluvit ani v literárním kontextu. Je to oxymóron.“

Miłosz: „Divide et impera [rozděl a panuj]. To je koloniální princip a ty se za něj stavíš.“

Brodskij: „Divide et impera. Jakým způsobem, Czeslawe? Nechápu tě… mohl bys to víc rozvést?“

Miłosz: „Pojem střední Evropa není Kunderův vynález. Ty jsi posedlý tím, že s tím jako první přišel Kundera. Vůbec ne. Střední Evropa je protisovětský koncept, který se odvíjí od okupace těchto zemí… A obávám se, že v ruské literatuře dozajista panuje tabu – a tím tabu