Úžasné, líčí návštěvníci festivalu Hořící muž, i když se jich desetitisíce v poušti brodily v blátě a nemohly pryč

Každý rok se ve stejnou dobu a na to samé místo v poušti v Nevadě sjíždějí desítky tisíc nadšenců na festival, jehož náplň se dá jen těžko popsat. Nemá totiž program a na konci po něm nesmí nic zbýt.

Jmenuje se Burning Man, v překladu Hořící muž, a to podle sochy muže, kterou lidé po skončení události rituálně spálí. Koná se každoročně už skoro čtyřicet let a je to stále větší kulturní a společenský fenomén, za který lidé platí nejméně 600 dolarů, tedy zhruba 13 tisíc korun, aby jej mohli prožít. Někteří jej nazývají „halucinogenním trhem“, jiní „radikálním sebevyjádřením“, další „výmluvou, jak zapařit v poušti“.

Návštěvníci musejí dodržovat desatero, které hlásá