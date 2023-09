Filmový festival Zlatý Voči je zpět a bude to bizár!

Filmový program

Letošní festivalový ročník nabídne pět filmových sekcí, které přinášejí naprosto aktuální témata a novátorské filmové žánry typické pro studenty audiovizuální teorie. V návaznosti na ústřední téma letošního ročníku si programové sekce do svého podnázvu půjčují bizarní české popkulturní reference, které i přes své stáří stále kolují ve veřejném prostoru. Filmy bude hodnotit odborná porota složená z profesionálů českého filmového průmyslu, která bude rozdávat pět výherních cen.

První den se v bloku GENIUS LOCI aneb hodně budeš někde představí snímky citlivě reflektující tíživá a společensky opomíjená témata a navazovat bude pásmo filmů zaměřujících se na umělou inteligenci s názvem AI aneb já bych ty internety zakázala – tyto filmy budou promítány po doprovodné přednášce Ondřeje Hrácha, jednoho z předních českých odborníků na umělou inteligenci. Druhý den se jako každý rok objeví sekce věnující se domácím tvůrcům s názvem HOMIES aneb z vesnice do vesnice a taktéž výběr té nejlepší videografické kritiky z posledního roku kurátorovaný již tradičně teoretikem Jiřím Angerem – tato sekce bude uvedena pod názvem AUDIOVIZUÁLNÍ ESEJE aneb jsem lepší než Dziga Vertov. Festival zakončí nesoutěžní sekce s názvem BIZÁR aneb jak pejsek s kočičkou vařili dort sestavená z toho nejšílenějšího a nejrozporuplnějšího, co se nám v selekci za poslední rok sešlo.

Debaty filmových profesionálů

Každý festivalový den bude doplněn jednou debatou českých filmových profesionálů. Během prvního dne proběhne debata DEVADESÁTKY. Ta se bude zabývat novými kinematografickými možnostmi a trendy, které přinesl konec komunistického režimu. Náhlé uvržení do nových podmínek produkce mělo za následek roztříštění směrů, kterými se tvůrci mohli vydávat – již se sice netočily bolševické výstřednosti a agitky, ale filmoví tvůrci začínali pociťovat zmatenost a nejasnost nové doby. Naši hosté jako například Pavel Klusák nebo Eugen Liška se budou pod vedením moderátora Jana Bergla společně bavit o tom, jak některé bizarní filmy mohly v novém systému vzniknout, jak se k nim chovala tehdejší kritika, proč nebyly kasovními trháky a co nám mohou o své době povědět. Tato debata bude doplněna i online doprovodným programem zaštítěným platformou DAFilms, na níž se po dobu několika týdnů objeví kolekce filmů z devadesátých let a o devadesátých letech kurátorovaná právě Eugenem Liškou.

Debata druhého dne s názvem SLEPÉ SKVRNY odkazuje na místo na sítnici, kde nejsou fotoreceptorické buňky – tedy místo, kde oko není schopné vidět. Může mít své slepé skvrny i kinematografie? Existují v zorném poli českého filmu místa, která nejsou (nebo která nechceme) vidět? Jak je na tom český film v zobrazování sexu, násilí, genderu nebo třeba etnicity a klimatické krize? Dokážou současní tvůrci slepé skvrny nacházet a zviditelňovat je? A jak náročné je takové filmy pak zafinancovat? Právě o tom bude moderátorka debaty Táňa Zabloudilová hovořit s režisérkou Kateřinou Kořínkovou a režisérem Tomaszem Winskim.

Hudební doprovodný program

Oba festivalové dny nebude chybět ani pestrý hudební program, který se bude odehrávat vždy ve večerních hodinách po skončení filmových sekcí. Hned první den se mohou návštěvníci těšit na čtyřčlennou post-prog kapelu Neue Welt, která bude následována DJ setem všestranného umělce Skuliaka Maniaka. Druhý den vystoupí kapela Purplefox Village a celý festival pak svým vystoupením již tradičně zakončí DJ Deleuze.

Pro více informací sledujte náš Instagram (@zlaty_voci), Facebook (@zlatyvoci) a web (zlatyvoci.cz).

